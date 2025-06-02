«Пермская судоверфь» установила модульный причал на набережной Краснокамска

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«Пермская судоверфь» (ПСВ) установила модульный причал на набережной Краснокамска. Об этом сообщил 2 июня в своем официальном Телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Это уже четвертый такой причал в Прикамье. Ранее установили модульные конструкции на Перми-1, в Закамске и в Хохловке. В Перми навигация по ним уже стартовала, а в Хохловке первые суда причалят в июне», — написал глава региона.

Отмечается, что конструкция модульных причалов универсальна. Использовать их можно для посадки и высадки пассажиров с маломерных, прогулочных и круизных пассажирских судов.

«Благодаря краевой поддержке Пермская судоверфь обновляется и наращивает производство, в том числе и причальной инфраструктуры. Этим летом модульный причал также установим на набережной Соликамска», — добавил Дмитрий Махонин.

Напомним, мощности «Пермской судоверфи» расположены на базе бывшего Пермского судостроительного завода «Кама». С октября 2023 года участниками ООО «ПСВ», зарегистрированного в июле 2021 года, являются АО «Фонд развития Пермского края» (75%) и входящее в Sitronics Group ООО «Эмпериум» (25%).

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