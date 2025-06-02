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Bionysheva_Elena 02 июня 2025, 18:35 6847 Новые заводы и цеха

В Нижегородской области открыли завод по производству силикагелей и силиказолей

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 © frprf.ru

В особой экономической зоне «Кулибин» (Нижегородская область) начал работу завод «РусСилика», выпускающий микронизированные силикагели и стабильные силиказоли.

Общий объем инвестиций в проект превысил 21 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) на закупку оборудования.

 © frprf.ru

Мощности первой очереди завода позволят производить 12 тыс. тонн силикагелей (марка RUSGEL) и 6 тыс. тонн силиказолей (марка RUSSOL) в год. По данным компании, сейчас около 75% российского рынка этой продукции зависит от импорта. Производство полностью локализовано, сообщает пресс-служба ФРП.

Силикагели используются в производстве шин, пластмасс, лакокрасочных материалов, а также в пищевой промышленности для фильтрации напитков и масел. Силиказоли применяются в нефтепереработке, металлургии, производстве клеев, бумаги и строительных материалов.

Предприятие работает по замкнутой системе очистки, что исключает вредные выбросы. В планах компании — запуск второй очереди завода и строительство собственной электрогенерирующей станции. После ввода новых мощностей объемы производства удвоятся.

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Источник: frprf.ru

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ФРП
  • Нет аватара alexm
    03.06.2512:02:50

    Очень нужное дело! Надо заполнять эту нишу. И, важно, сразу поставили очистку- полный замкнутый цикл. Впечатляет: «В планах компании — запуск второй очереди завода и строительство собственной электрогенерирующей станции.» Ребята работают на перспективу. Отличная новость!

    #1301989
    • Нет аватара Лексур
      03.06.2521:23:10

      Для Дзержинска очень важно, то что это работают по замкнутому циклу. Там и так химией весь город пропах. То, что в 10-ке самых грязных городов-враньё, но город химиков не может похвастаться чистым воздухом, по определению.

      Отредактировано: Лексур~06:34 04.06.25
      #1302026
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