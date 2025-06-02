В Нижегородской области открыли завод по производству силикагелей и силиказолей

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В особой экономической зоне «Кулибин» (Нижегородская область) начал работу завод «РусСилика», выпускающий микронизированные силикагели и стабильные силиказоли.

Общий объем инвестиций в проект превысил 21 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) на закупку оборудования.

© frprf.ru

Мощности первой очереди завода позволят производить 12 тыс. тонн силикагелей (марка RUSGEL) и 6 тыс. тонн силиказолей (марка RUSSOL) в год. По данным компании, сейчас около 75% российского рынка этой продукции зависит от импорта. Производство полностью локализовано, сообщает пресс-служба ФРП.

Силикагели используются в производстве шин, пластмасс, лакокрасочных материалов, а также в пищевой промышленности для фильтрации напитков и масел. Силиказоли применяются в нефтепереработке, металлургии, производстве клеев, бумаги и строительных материалов.

Предприятие работает по замкнутой системе очистки, что исключает вредные выбросы. В планах компании — запуск второй очереди завода и строительство собственной электрогенерирующей станции. После ввода новых мощностей объемы производства удвоятся.

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