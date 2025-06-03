В Новосибирске запущен в эксплуатацию очередной станок для лазерной резки металла INVADER PRO-1560

ГК «СПИКОМ» произвела монтаж очередного станка лазерной резки металла INVADER PRO-1560 на промышленном предприятии г. Новосибирска. Станок имеет площадь обработки 1500×6000мм, установлен источник лазера Raycus 6 кВт.

Станки лазерной резки металла с ЧПУ серии «INVADER», производства компании «СПИКОМЭНЕРГО», являются современным технологичным решением для качественного раскроя металла. Каждый станок проходит полное тестирование и готов к самым жестким условиям эксплуатации в режиме 24/7 без ущерба для его узлов и агрегатов.

Станок лазерной резки INVADER PRO-1560 © www.ivdr.ru

ООО «СПИКОМЭНЕРГО» осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание производимых станков лазерной, плазменной и газовой резки металла с ЧПУ.

Станок для лазерной резки металла INVADER PRO-1560 © www.ivdr.ru

Станок INVADER PRO имеет ряд преимуществ над китайскими моделями, такие как:

— качественная секционная система дымоудаления с вытяжкой из зоны резки;

— интуитивно понятное управление станком (обучение оператора занимает 1 день);

— мощная конструкция рамы станка (вес рамы больше на 30% китайских аналогов);

— собственная разработанная система слежения за высотой реза;

— оперативный сервис, гарантийное и послегарантийное обслуживание и т. д.

INVADER PRO-1560. Станок лазерной резки металла 1500х6000мм © www.ivdr.ru

Лазерный станок по металлу INVADER PRO-1560 © www.ivdr.ru

Производство в России.

— Станки лазерной резки российского производства — надёжное и качественное решение для вашего бизнеса.

Оперативный сервис по всей территории РФ и стран СНГ.

— Все комплектующие всегда в наличии и максимально быстро отправляются в любой город

Сервисное обслуживание.

— Вся необходимая техническая поддержка оказывается по телефону, а также посредством общения в групповом чате мессенджера.

Монтаж станка лазерной резки металла INVADER PRO-1560 © www.ivdr.ru

Лазерный станок INVADER PRO-1560 © www.ivdr.ru

Чиллер и стабилизатор станка INVADER PRO-1560 © www.ivdr.ru

Производитель станков лазерной, плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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