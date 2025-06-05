В Алейске запущен в эксплуатацию очередной станок для лазерной резки металла INVADER PRO-1530

В Алейске запущен в эксплуатацию очередной станок для лазерной резки металла INVADER PRO-1530Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ГК «СПИКОМ» произвела монтаж очередного станка лазерной резки металла INVADER PRO-1530 на промышленном предприятии г. Алейска. Станок имеет площадь обработки 1500×3000мм, установлен источник лазера Raycus 3 кВт.
Станки лазерной резки металла с ЧПУ серии «INVADER», производства компании «СПИКОМЭНЕРГО», являются современным технологичным решением для качественного раскроя металла. Каждый станок проходит полное тестирование и готов к самым жестким условиям эксплуатации в режиме 24/7 без ущерба для его узлов и агрегатов.
Станок лазерной резки INVADER PRO-1530 © www.ivdr.ru
ООО «СПИКОМЭНЕРГО» осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание производимых станков лазерной, плазменной и газовой резки металла с ЧПУ.
Станок лазерной резки INVADER PRO-1530 с источником лазера Raycus 3 кВт © www.ivdr.ru
Российский станок лазерной резки металла INVADER PRO-1530 © www.ivdr.ru
Станок INVADER PRO имеет ряд преимуществ над китайскими моделями, такие как:
— качественная секционная система дымоудаления с вытяжкой из зоны резки;
— интуитивно понятное управление станком (обучение оператора занимает 1 день);
— мощная конструкция рамы станка (вес рамы больше на 30% китайских аналогов);
— собственная разработанная система слежения за высотой реза;
— оперативный сервис, гарантийное и послегарантийное обслуживание
Лазерный станок по металлу INVADER PRO-1530 © www.ivdr.ru
Станок лазерной резки INVADER PRO-1530 © www.ivdr.ru
Производство в России.
— Станки лазерной резки российского производства — надёжное и качественное решение для вашего бизнеса.
Оперативный сервис по всей территории РФ и стран СНГ.
— Все комплектующие всегда в наличии и максимально быстро отправляются в любой город
Сервисное обслуживание.
— Вся необходимая техническая поддержка оказывается по телефону, а также посредством общения в групповом чате мессенджера.
Производитель станков лазерной, плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.
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