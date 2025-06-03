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Bionysheva_Elena 03 июня 2025, 12:26 205 Энергетика и ТЭК

Ростехнадзор продлил лицензию Смоленской АЭС на эксплуатацию второго энергоблока

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 © t.me

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Смоленской атомной электростанции лицензию, разрешающую эксплуатацию второго энергоблока в течение следующих пяти лет.

Подготовка к продлению срока службы энергоблока № 2 велась с 2006 года. В рамках масштабной программы модернизации специалисты:

  • провели углублённую оценку безопасности станции;

  • выполнили комплексную диагностику технического состояния оборудования;

  • осуществили модернизацию и замену ключевых систем.

Перед принятием решения о выдаче лицензии эксперты Ростехнадзора провели всестороннюю проверку, включая оценку соответствия объекта современным требованиям безопасности. Полученное разрешение подтверждает надежность и безопасность эксплуатации энергоблока, сообщает пресс-служба Росатом.

«Второй энергоблок отработал 30 лет, предусмотренных проектом, и 10 лет — в дополнительный период после масштабной модернизации и получения лицензии в Ростехнадзоре. Сейчас мы получили право эксплуатировать ядерную установку еще пять лет, обосновав работоспособность ее незаменяемых элементов, а значит, есть возможность выдать потребителю порядка 35 млрд киловатт-часов электроэнергии, выполнить обязательства по производству изотопной продукции для нужд промышленности и ядерной медицины, продолжить планомерную работу по строительству замещающих мощностей Смоленской АЭС-2 с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколениям 3+", - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

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Источник: t.me

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Росатом
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