Ростехнадзор продлил лицензию Смоленской АЭС на эксплуатацию второго энергоблока

© t.me

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Смоленской атомной электростанции лицензию, разрешающую эксплуатацию второго энергоблока в течение следующих пяти лет.

Подготовка к продлению срока службы энергоблока № 2 велась с 2006 года. В рамках масштабной программы модернизации специалисты:

провели углублённую оценку безопасности станции;

выполнили комплексную диагностику технического состояния оборудования;

осуществили модернизацию и замену ключевых систем.

Перед принятием решения о выдаче лицензии эксперты Ростехнадзора провели всестороннюю проверку, включая оценку соответствия объекта современным требованиям безопасности. Полученное разрешение подтверждает надежность и безопасность эксплуатации энергоблока, сообщает пресс-служба Росатом.

«Второй энергоблок отработал 30 лет, предусмотренных проектом, и 10 лет — в дополнительный период после масштабной модернизации и получения лицензии в Ростехнадзоре. Сейчас мы получили право эксплуатировать ядерную установку еще пять лет, обосновав работоспособность ее незаменяемых элементов, а значит, есть возможность выдать потребителю порядка 35 млрд киловатт-часов электроэнергии, выполнить обязательства по производству изотопной продукции для нужд промышленности и ядерной медицины, продолжить планомерную работу по строительству замещающих мощностей Смоленской АЭС-2 с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколениям 3+", - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈