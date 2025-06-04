В Подмосковье открылся новый Центр репродуктивного здоровья семьи

© mosreg.ru

В Раменской больнице начал работу Центр репродуктивного здоровья семьи, который расположился в женской консультации Центра материнства и детства. Он предлагает комплексное медицинское сопровождение для пар, планирующих беременность или испытывающих трудности с зачатием.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Московской области, это уже седьмой подобный центр в регионе — восьмой откроют до конца года.

В центре работают гинекологи, репродуктологи, эндокринологи, урологи-андрологи и другие специалисты. Все услуги предоставляются бесплатно по ОМС.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈