«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В сентябре открыто новых — 17, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 2 объекта. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Тюмени открылся новый корпус областной больницы № 19

В новом медицинском корпусе областной больницы № 19 на Авторемонтной, построенном с нуля, появились современные кабинеты и оборудование, включая флюорографический кабинет. Ранее на этом месте находились гараж и газовая труба. Строительство началось 27 мая и было успешно завершено 30 июля. Корпус рассчитан на обслуживание 50 тыс. пациентов Тюменского района.

Врачебную амбулаторию открыли после капитального ремонта в с. Червишево Тюменского муниципального округа.

Червишевская амбулатория будет обслуживать девять населённых пунктов, а это более семи тысяч человек. Здесь созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи: ведут приём терапевты, педиатры, врач УЗИ, работают стоматологический кабинет, дневной стационар, флюорограф и кабинеты ранней диагностики. Консультации ведущих специалистов стали доступнее благодаря возможностям телемедицины. Капитальный ремонт был проведён в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь.

В Москве открылись два новых Центра женского здоровья в больницах имени Юдина и Вересаева

Сеть современных Центров женского здоровья в столице продолжает расширяться. На этой неделе свои двери для пациенток открыли два новых центра: в Городской клинической больнице (ГКБ) имени С.С. Юдина и в ГКБ имени В.В. Вересаева. Новые центры работают по единому столичному стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Это означает, что женщины могут получить весь комплекс услуг в одном месте: современную диагностику, лечение, наблюдение во время беременности, подготовку к родам и послеродовое сопровождение.

В Котласе открыли новую современную детскую поликлинику

В Котласе завершилось строительство нового корпуса детской поликлиники. Просторное четырехэтажное здание стало частью городской больницы имени святителя Луки и готово принимать маленьких пациентов.

Новая поликлиника — это большой шаг вперёд для здравоохранения всего юга Архангельской области. Она рассчитана на приём до 400 детей в день, что позволит значительно сократить очереди и время ожидания. Теперь у врачей будет больше возможностей для внимательного осмотра, профилактических консультаций и качественного лечения.

В Петербурге открыт новый медицинский центр

Медицинский центр состоит из двух корпусов общей площадью почти 4000 кв. метров. Первый корпус представляет собой здание переменной этажности, от двух до четырех этажей, включая подземный. В здании расположилась многопрофильная клиника, где размещены кабинеты врачей различных специальностей, кабинеты УЗИ, МРТ, КТ, прививочный пункт, процедурные и перевязочные, комната матери и ребёнка, рентген-кабинет, зоны функциональной и кардиологической диагностики, детская и взрослая стоматология, дневные стационары, аптека, а также административные и служебные помещения.

В двухэтажном здании второго корпуса, переданном инвестором в собственность Санкт-Петербурга, будет создана детская поликлиника по оказанию государственных услуг в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Оборудование и оснащенность новой клиники отвечает последним стандартам медицины: пациентам предоставляется точная диагностика, комфортное лечение, современная терапевтическая помощь на всех этапах — от обращения к врачу до выздоровления. Взрослые и дети могут получить как первичную, так и специализированную помощь, от профилактики до реабилитации. Открытие клиники позволило создать более 70 новых рабочих мест. Мощность составит до 2000 визитов в день.

Открыт многопрофильный комплекс детской больницы св. Владимира (Москва)

В нем будут работать более тысячи представителей медицинских и других специальностей. В комплексе предусмотрено 20 отделений стационара. Новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира принял первых пациентов 13 сентября. Это один из крупнейших проектов в сфере здравоохранения в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Это третья суперсовременная детская больница, построенная в Москве.

Новый шестиэтажный (с двумя подземными этажами) комплекс больницы святого Владимира площадью около 58 тысяч квадратных метров возведен с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.

При строительстве использованы технологии информационного моделирования (ТИМ). Так, для воздушного сканирования объекта применяли технологичный дрон с заданной периодичностью вылета, для наземного — лазерный электронный тахеометр. Полученные облака точек визуализировались в информационной системе цифрового двойника, что позволило системно производить оценки отклонений от проекта.

Одна из особенностей здания — диагональный фасад вдоль улицы Матросская Тишина. Первый этаж выполнен из витражных конструкций. Фасадные рустованные пилоны сделаны из алюминия и окрашены под натуральный камень.

В строении созданы три стеклянных атриума. Высота каждого составляет более 30 метров, а общая площадь остекления превышает 3,4 тысячи квадратных метров. Со второго по шестой этажи оно витражное, с выходом в зоны атриумов. Панорамное остекление и большие окна делают инсоляцию максимальной и уменьшают использование искусственного освещения.

В Курске открыли новый военный госпиталь

Современный медицинский центр, оснащённый по последнему слову техники. Он рассчитан на 150 мест с возможностью увеличения их до 300.

Военные строители возвели административно-поликлинический, лечебно-диагностический, палатный корпуса, инфекционное отделение, пищеблок, гаражно-складской корпус, два контрольно-пропускных пункта, прачечную, пункт дезинфекции транспорта, электроподстанцию, две вертолётные площадки. Проложены дороги, проезды, тротуары, выполнено озеленение территории.

В госпитале будут работать неврологическое, хирургическое, терапевтическое и кожно-венерологическое отделения, операционные блоки, экспресс-лаборатория. Установлено более 13 тысяч единиц оборудования, в том числе рентген-аппараты и компьютерный томограф.

В Хакасии открылась первая сельская женская консультация

В селе Шира состоялось торжественное открытие первой в истории Хакасии женской консультации, созданной специально для жительниц сельской местности. Ремонт и оснащение учреждения стали возможны благодаря национальному проекту «Семья». До этого дня специализированная медицинская помощь женщинам и беременным в сёлах оказывалась в обычных кабинетах поликлиник. Новая консультация объединила все необходимые услуги под одной крышей. Консультация оборудована современной техникой, включая два кабинета гинекологов, УЗИ-аппарат, оборудование для ЭКГ и функциональной диагностики, процедурный кабинет и кабинет медико-социальной помощи. На оснащение учреждения было направлено более 9 миллионов рублей.

В Карымском округе после масштабной модернизации открылась обновленная детская поликлиника

Масштабный ремонт в детской поликлинике Карымского округа завершился в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Теперь медицинскую помощь в современных условиях будут получать более девяти тысяч юных пациентов.

Помимо полного обновления интерьеров и инженерных сетей, в учреждении появились новые функциональные зоны. Для комфорта маленьких пациентов и их родителей оборудованы комната «мать и дитя», игровая зона, а также специальный фильтр-бокс для приема детей с симптомами ОРВИ и гриппа.

Новая детская поликлиника открылась в Мотовилихинском районе Перми

В Перми открылась новая детская поликлиника, которая значительно улучшит медицинское обслуживание юных жителей Мотовилихинского района. Современное трёхэтажное здание на улице Шмидта рассчитано на 350 маленьких пациентов в смену.

Новая поликлиника объединила в себе все необходимые службы: здесь будут вести приём педиатры и узкие специалисты, работать лаборатория и дневные стационары. Особое внимание уделили комфорту и безопасности — отдельные входы сделаны для инфекционного и рентген-кабинетов, а все помещения оборудованы с учётом потребностей маломобильных пациентов.

В Москве открылся новый диагностический центр для онкопациентов

В московском онкоцентре имени Блохина начал работу новый диагностический корпус. Теперь пациентам из других городов не придется тратить много сил на беготню между разбусами. Раньше приезжим пациентам нужно было обойти несколько зданий, чтобы пройти всех специалистов и сделать необходимые исследования. Для людей с онкологическим диагнозом такие перемещения были серьезной нагрузкой. В новом корпусе все кабинеты собраны по смыслу — для каждого направления свои этажи и блоки. Это сделано для того, чтобы пациенту не приходилось лишний раз куда-то идти. Здесь можно получить консультацию, пройти диагностику и сделать сложные анализы — морфологические, генетические исследования. Врачи могут собирать консилиумы, в том числе и онлайн с коллегами из других регионов.

В Екатеринбурге открылась новая детская поликлиника ДГБ № 15

В новом медучреждении площадью 14 тысяч квадратных метров помощь смогут получить более 53 тысяч жителей Уралмаша и Эльмаша. Только на оснащение поликлиники современным оборудованием направлено почти 400 миллионов рублей. На строительство и оснащение этой поликлиники из федерального и областного бюджетов направлено более двух миллиардов рублей. В структуре новой поликлиники предусмотрены педиатрическая служба на 28 участков, блок вакцинации, кабинет здорового ребенка и кабинеты доврачебного приема, а также консультативное отделение, дневной стационар на 22 койки и отделение восстановительного лечения, в том числе кабинеты физиотерапии, ЛФК и массажа. Маленьким пациентам доступна медицинская реабилитация, функциональная диагностика, медико-социальная помощь.

В Краснодарском крае открыли новую современную детскую поликлинику

В Краснодарском крае открыли новую детскую поликлинику. Теперь местным родителям станет немного проще — не придется ездить с детьми в другие города для обследований. Поликлиника будет принимать до 250 детей в день. Там есть всё необходимое: современное оборудование для анализов и осмотров, рентген, и даже дневной стационар на несколько коек. Главное, что в поликлинике уже работают все нужные врачи — и педиатры, и специалисты.

Новая детская поликлиника открыла свои двери в Железнодорожном районе Екатеринбурга

Для маленьких жителей уральской столицы начала свою работу современная 4-этажная поликлиника . Она вошла в структуру Детской городской клинической больницы № 9. Мощность нового подразделения рассчитано на 500 посещений в смену. Поликлиника рассчитана на 20 педиатрических участков. В распоряжении врачей имеются кабинеты для различных манипуляций и перевязок , малая операционная, оборудование для ультразвуковой, эндоскопической и функциональной диагностики с возможностью проведения более 12 различных методик исследований, и рентген-кабинет.

Теперь в рамках одного посещения поликлиники дети могут получить консультацию педиатра, сдать назначенные врачом анализы, пройти полный комплекс обследований, необходимых для точной постановки диагноза и назначения наиболее эффективной терапии.

В Алтайском крае в рамках нацпроекта открыта поликлиника на 210 посещений в смену

Медицинское учреждение рассчитано на 210 посещений в смену. Это еще один объект, построенный в Алтайском крае в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Всего на строительство было направлено более 600 миллионов рублей. Чуть более половины — средства федеральной поддержки. На закупку современного оборудования было затрачено порядка 160 млн рублей.

Поликлиника имеет четыре отдельных входа для разделения потоков пациентов: главный вход, детская поликлиника, фильтр бокс детский, фильтр отделение температурящих больных. После запуска нового здания, в учреждении в значительной степени увеличится перечень оказываемых видов медицинских услуг.

В селе Актаныш Республики Татарстан открыли новую больницу

В селе Актаныш открылось современное приемно-диагностического отделение в местной больнице. Теперь здесь есть всё для быстрой и точной помощи. Работает экспресс-лаборатория, которая за короткое время готовит результаты анализов. Новое оборудование для эндоскопии позволяет проводить обследования желудка и кишечника с высокой точностью. Также появился специальный изолированный бокс, куда можно безопасно поместить пациента с подозрением на инфекцию, чтобы защитить других людей.

В Петропавловске-Камчатском построена новая больница на 175 койко-мест

Новая больница на 175 койко-мест, расположенная на территории более 41 гектар, оснащена оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и проведения операций по 20 направлениям. 11 из них являются уникальными для Камчатского края.

Для больницы было закуплено более 700 единиц нового медицинского оборудования, в его числе уникальный аппарат МРТ, один из четырех в России.

Ввод в эксплуатацию медицинского комплекса позволит оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь, значительно снизив процент пациентов, нуждающихся в направлении в стационары других регионов.

Современный центр здоровья открылся для жителей Артёмовского Свердловской области

В городе Артёмовском состоялось торжественное открытие нового четырёхэтажного центра здоровья и долголетия. Современное медицинское учреждение значительно расширит доступ жителей города и близлежащих сёл к качественной и технологичной медицинской помощи.

Главным преимуществом новой поликлиники стало создание мощной диагностической базы, которой ранее в городе не было. Теперь пациентам доступны исследования на современном оборудовании: УЗИ, лучевая и функциональная диагностика, эндоскопические исследования. Для этого было закуплено новейшее оборудование, включая цифровой рентген-аппарат, флюорограф и маммограф.

Всего было построено или модернезированно медучреждений 19, среди них новых — 17, отремонтированно — 2 .

поликлиники — 7 (новых — 6, реконструировано — 1)

медицинские и диагностические центры — 8 (новых — 8, реконструкция — 0)

амбулатория — 1 ( реконструкция)

другие медучреждения — 3 (новых)