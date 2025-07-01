Обзор: В июне 2025 года в России были открыты и реконструированы 20 медучреждений

«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В июне открыто новых — 9, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 11 объектов. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Нижнем Новгороде открыли детскую поликлинику после капитального ремонта

Детская поликлиника при городской больнице № 40 полностью преобразилась после масштабной реконструкции. Медицинское учреждение теперь соответствует всем современным стандартам детского здравоохранения.

За пять месяцев строители полностью обновили двухэтажное здание: заменили инженерные коммуникации, установили новую электропроводку и провели капитальный ремонт всех помещений. В регистратуре организовали удобную зону по принципам «Бережливой поликлиники» с электронной очередью.

В Перми завершили капитальный ремонт поликлиники № 1

В Перми завершен капитальный ремонт поликлиники № 1, входящей в состав Городской клинической поликлиники № 4. Работы проводились в рамках программы обновления медучреждений региона. В здании площадью 2,5 тыс. кв. м полностью заменили электропроводку и систему кондиционирования, обновили внутреннюю отделку.

В Усть-Лабинске открыта новая клиника сети «Будь Здоров»

Медицинский центр общей площадью 1400 кв. м оснащен современным оборудованием экспертного класса и рассчитан на 800 посещений в день. Его ключевой особенностью являются реализованные цифровые решения для управления здоровьем человека с применением искусственного интеллекта в области превентивной медицины и диагностики, а также оказания услуг.

В Визинге (Коми) открыли новый корпус районной больницы

В сысольском селе 17 июня распахнул двери долгожданный лечебный корпус ЦРБ. Он построен на замену зданию 1958 года постройки, которое являлось наиболее ветхим в сети стационаров лечебных учреждений региона. Стационар рассчитан на 45 коек.

В Краснодаре после ремонта открыли травматологическое отделение

В Краснодаре завершился капитальный ремонт травматологического отделения в поликлинике № 7. Отделение, расположенное в здании 1928 года постройки, было полностью обновлено за счет средств краевого бюджета в рамках региональной программы модернизации медучреждений.

После ремонта в отделении появилось современное оборудование, включая цифровой рентген-аппарат, были оборудованы новые операционные и аптечный пункт для льготных категорий пациентов.

В Салехарде ямальская служба санавиации и скорая помощь отметили новоселье

Сотрудники территориального центра медицины катастроф Ямала и станции скорой медицинской помощи Салехарда переехали в новое современное здание. Теперь специалисты экстренных служб работают в центре, оборудованном современными рабочими местами, комнатами отдыха для дежурных смен, просторными диспетчерскими, кабинетом телемедицины, учебным классом с обновленными манекенами и материалами. Кроме того, появился гараж для 10 автомобилей с зоной технического обслуживания и необходимой инфраструктурой для быстрого выезда на вызовы.

В Ингушетии открылся современный центр психиатрической и наркологической помощи

В сельском поселении Плиево Назрановского района в День России состоялось открытие республиканского центра психиатрической и наркологической помощи.Строительство медучреждения на 100 посещений в смену и со стационаром на 150 койко-мест в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Здесь будут работать более 400 медработников, порядка 200 из них — это новые рабочие места.

В Москве открылся обновленный корпус больницы им. Иноземцева

Здесь будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь по таким направлениям, как челюстно-лицевая и эндокринная хирургия, оториноларингология и офтальмология.

В корпусе площадью 10,3 тысячи квадратных метров создали комфортные условия как для пациентов (в том числе маломобильных), так и для медицинских работников.

В Перми после капремонта открылся хирургический корпус фтизиопульмонологического центра

В Перми завершился капитальный ремонт хирургического корпуса Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. Теперь здесь созданы современные условия для диагностики и лечения пациентов с заболеваниями легких и органов грудной клетки.

После реконструкции в здании разместился стационар на 70 коек, отделение анестезиологии и реанимации на 9 мест, а также кабинеты эндоскопии и лучевой диагностики. Медицинский центр оснастили новым диагностическим оборудованием, включая аппарат КТ, рентген, УЗИ и ЭКГ. Особое внимание уделили системе вентиляции, которая была полностью обновлена.

В Донецкой больнице им. Калинина открыли обновленный кардиоцентр

В Республиканской клинической больнице имени Калинина завершилась масштабная реконструкция Регионального сосудистого центра. Теперь в обновленном медучреждении работают два специализированных отделения: для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и для больных с острым коронарным синдромом.

После ремонта центр полностью соответствует современным российским стандартам оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В Луганске после масштабной реконструкции открылась городская поликлиника № 12

В Луганске завершился капитальный ремонт городской поликлиники № 12. Медицинское учреждение полностью модернизировано и теперь соответствует самым современным российским стандартам здравоохранения. В распоряжении врачей и пациентов появилось новейшее диагностическое оборудование: цифровой флюорограф, маммографический аппарат, современный рентген-комплекс и компьютерный томограф.

Обновленная поликлиника будет обслуживать более 43 тысяч жителей города, предоставляя им качественную медицинскую помощь на новом уровне.

В Нальчике открылось новое здание Городской поликлиники № 1 с высокотехнологичным оснащением

В столице Кабардино-Балкарии завершено строительство современного шестиэтажного здания Городской поликлиники № 1. Новый медицинский комплекс полностью укомплектован передовым оборудованием для оказания качественной диагностики и лечения.

В поликлинике развернуты кабинеты компьютерной томографии, рентгенографии, маммографии, флюорографии, ультразвуковой и функциональной диагностики. Особое внимание уделено специализированной помощи — здесь появились женская консультация с собственной диагностической базой, отделение медицинской профилактики и реабилитации, а также центр амбулаторной онкологической помощи.

В Воронеже открылся новый радиотерапевтический корпус онкодиспансера

Воронежский областной онкологический диспансер ввёл в эксплуатацию современный радиотерапевтический корпус, оснащённый передовым оборудованием для диагностики и лечения. Новый комплекс включает блоки дистанционной лучевой терапии и топометрической подготовки пациентов.

С вводом этого объекта онкодиспансер выходит на новый уровень оказания медицинской помощи. Использование современных технологий лучевой терапии позволяет повысить точность лечения и снизить нагрузку на организм пациентов.

По словам специалистов, новый корпус стал уникальным для российской системы онкологической помощи. Его инфраструктура и техническое оснащение соответствуют самым высоким международным стандартам в области радиотерапии.

В Уфе открылся новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра

В столице Башкортостана завершено строительство современного хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. Многоэтажное здание площадью 32 тыс. кв. метров, возведение которого началось в июле 2019 года, стало важным этапом в развитии кардиологической помощи в регионе.

Новый корпус включает 10 современных операционных блоков с реанимационными местами, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, диагностический комплекс приемного отделения, поликлиническое отделение и стерилизационный комплекс последнего поколения. На реализацию проекта из бюджета Республики Башкортостан было направлено 10,7 млрд рублей.

В больнице № 52 теперь можно сделать пересадку почки

В городской больнице № 52 открыли новое отделение по пересадке органов. Оно будет заниматься пациентами с тяжелой почечной недостаточностью.

Пересадка почки — самый эффективный способ лечения в таких случаях. Теперь больные смогут получить здесь полный цикл помощи: от обследования до операции и дальнейшего наблюдения.

Отделение разместили в новом корпусе с современными операционными и палатами интенсивной терапии.

В Соликамске завершили ремонт инфекционного отделения больницы

В городской больнице Соликамска закончили капитальный ремонт инфекционного корпуса. В ходе работ полностью заменили внутренние коммуникации, системы вентиляции и кислородоснабжения, включая наружные сети подачи кислорода. Помещения перепланировали, установили новую сантехнику, лифты, подъемники для пищи и современную мебель.

В Еманжелинске детская поликлиника и отделение реабилитации модернизированы в рамках нацпроекта

В Еманжелинске Челябинской области завершился капитальный ремонт медицинских учреждений в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы провели в детской поликлинике, отделениях медицинской реабилитации, кабинете ЛФК и приемном покое районной больницы.

В детской поликлинике полностью обновили инфраструктуру: заменили окна и двери, отремонтировали внутренние помещения, включая стены, потолки и полы. Особое внимание уделили инженерным системам — полностью модернизировали электрооборудование, освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и кондиционирование. Также учреждение оснастили современной системой видеонаблюдения и новыми кабельными сетями. После ремонта здесь будут принимать пациентов педиатры, детские хирурги, стоматологи, психиатры, офтальмологи и эндокринологи, сообщают национальныепроекты.рф.

Отделение медицинской реабилитации получило новое отечественное оборудование, включая:

тренажер с биологической обратной связью для восстановления ходьбы и равновесия;

аппараты для разработки суставов;

функциональные больничные кровати с электроприводом.

В Подмосковье открылся новый Центр репродуктивного здоровья семьи

В Раменской больнице начал работу Центр репродуктивного здоровья семьи, который расположился в женской консультации Центра материнства и детства. Он предлагает комплексное медицинское сопровождение для пар, планирующих беременность или испытывающих трудности с зачатием.

Во Владикавказе после капремонта открылась обновлённая детская поликлиника

Во Владикавказе после капитального ремонта открылась детская поликлиника № 3. Работы проведены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Это первая масштабная реконструкция учреждения с момента его постройки в 1982 году.

Теперь поликлиника, обслуживающая около 11 тысяч детей и рассчитанная на 500 посещений в смену, предлагает пациентам современные и комфортные условия. В здании полностью обновили инженерные коммуникации, отремонтировали крышу, провели внутреннюю отделку и благоустроили территорию.

Всего было построено или модернезированно медучреждений 20, среди них новых — 9, отремонтированно — 11.

поликлиники — 7 (новых — 2, реконструировано — 5)

медицинские и диагностические центры — 11 (новых -6, реконструкция — 5)

другие медучреждения — 2 (новых)

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈