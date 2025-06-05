Российская система автоматического управления успешно испытана на SJ-100⁠⁠

Начались испытания на сертификацию отдельных отечественных систем самолета SJ-100, всё идет по плану.

В Жуковском начались сертификационные испытания российской системы автоматического управления на самолете SJ-100 (бортовой номер 97001). Разработка системы велась совместно специалистами концерна КРЭТ (входит в Ростех) и компании «Яковлев».

В ходе первых двух испытательных полетов проверили основные режимы работы автопилота, включая горизонтальный полет, набор заданного эшелона, поддержание вертикальной скорости при наборе высоты и снижении, управление углом наклона траектории, разворот на заданный курс, а также комбинированные режимы, в том числе с имитацией отказа одного двигателя.

По результатам испытаний САУ успешно справилась со всеми задачами, включая переходы между режимами, и получила положительную оценку специалистов, сообщает пресс-служба ОАК.

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