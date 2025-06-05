В Соликамске завершили ремонт инфекционного отделения больницы

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В городской больнице Соликамска закончили капитальный ремонт инфекционного корпуса. В ходе работ полностью заменили внутренние коммуникации, системы вентиляции и кислородоснабжения, включая наружные сети подачи кислорода. Помещения перепланировали, установили новую сантехнику, лифты, подъемники для пищи и современную мебель, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Пермского края.

Для повышения безопасности организовали отдельные входы непосредственно в боксы, а все палаты оборудовали шлюзами, предотвращающими распространение инфекций. Уже на следующей неделе обновленное отделение начнет принимать пациентов.

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