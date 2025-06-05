Результаты развития робототехнической индустрии Москвы

Роботы продолжают осваивать все больше специальностей — заменяют людей на опасных производственных участках или избавляют от рутинных задач.

Особенно активно робототехническая индустрия развивается в Москве. Например, Ronavi Robotics группы «Роснано» выпускает роботов для автоматизации складов. Одни предназначены для комплектации и перемещения грузов, другие — для сортировки посылок. Есть модель, которая может заменить главный конвейер.

В этом году компания роботизировала склад площадью около 7,5 тыс. кв. м. Для реализации проекта предприятие поставило 48 роботов, 10 зарядных станций и 4 станции комплектации.

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Компания «ТЕХНОРЭД» разрабатывает и производит готовые «коробочные» роботизированные системы, в том числе автоматизированные сварочные комплексы, роботизированных операторов станков, а также паллетайзеры (упаковочные машины), способных сортировать, перемещать и компактно укладывать продукцию.

Паллетайзеры востребованы более чем на 550 российских предприятиях. Роботы позволяют повысить производительность труда в среднем в 2-3 раза.

В мае текущего на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» компания открыла производственную площадку по выпуску отечественных промышленных роботов.

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Система инвентаризации на базе дронов от UVL Robotics позволяет проводить пересчет товарных остатков в 10 раз быстрее и в 5 раз эффективнее традиционных методов.

Распознавая объекты с помощью встроенного сканирующего модуля, роботы считывают маркировку на контейнерах. Их производительность — до 1,5 тысячи палет в час, вручную такой объем обработать можно примерно за 6 часов. Дроны отлично справляются с работой на холодильных складах с температурой до -25°C, снижая тем самым нагрузку на персонал.

Вкалывают роботы, а не человек. Какие специальности уже освоены роботами Промышленность, Производство, Робот, Москва, Длиннопост © cs18.pikabu.ru

«Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» изготавливает на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» роботизированные комплексы. Среди них — роботы-саперы, которых применяют не только для разминирования, но и при выполнении взрывотехнических работ, например, при демонтаже зданий.

Также компания изготавливает мобильные роботизированные установки пожаротушения для борьбы с пожарами любого уровня на взрыво- и радиационно опасных объектах. Робот оснащен телекамерами, тепловизором, приборами химической и радиационной разведки с возможностью передачи информации на пост управления.

Еще одна разработка — робот-амфибия, способный работать под водой на глубине до 4 метров, а также на суше, осуществляя разведывательные, аварийно-спасательные, взрывотехнические работы. Установка была создана для работы на атомных станциях.

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«ЭРлаб» создает роботов для сельского хозяйства. Машины заменяют до 15 человек на ферме и проводят обработку до 8 га за один час. Так, робот-опрыскиватель снижает применение химии на 95%, удобрений на 40%, а робот-пропольщик помогает фермерам проводить механическую прополку овощей и повышает урожайность на 7%. Агророботы самостоятельно идентифицируют сорняки и признаки болезней растений.

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При поддержке города столичные разработчики расширяют модельный ряд и наращивают выпуск продукции. Новые роботы успешно интегрируются в производственные процессы, повышая их эффективность и безопасность.

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