На Ленинградской АЭС завершён плановый ремонт 4-го энергоблока с модернизацией оборудования

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На энергоблоке № 4 Ленинградской АЭС завершён плановый средний ремонт с элементами модернизации. Энергоблок с реактором РБМК-1000 выведен на номинальную мощность. Оптимизация сроков ремонта позволила завершить работы на 11,9 суток быстрее при полном соблюдении требований к качеству.

В работах участвовали ремонтные службы атомной станции и специалисты «Ленатомэнергоремонта» — филиала АО «Атомэнергоремонт». Общая численность задействованного персонала составила около 1400 человек. В рамках ремонта выполнен внутриреакторный контроль, проведены работы по управлению ресурсными характеристиками оборудования, а также осуществлён капитальный ремонт генератора № 7 и средний ремонт генератора № 8.

Плановые ремонты на АЭС проводятся для обеспечения стабильной и безопасной работы энергоблоков, а также для оптимизации работы технических систем станции, сообщает пресс-служба Росэнергоатом.

Павел Лаврентьев, заместитель главного инженера Ленинградской АЭС по ремонту: «Достигнутые сроки среднего ремонта энергоблока № 4 стали результатом качественной и слаженной работы всего персонала Ленинградской АЭС и „Ленатомэнергоремонта“. Также в период планового ремонта с высоким качеством выполнен дополнительный объём работ, влияющий на получение лицензии для эксплуатации энергоблока № 4 до 2030 года». В настоящее время на Ленинградской АЭС работают 4 энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 4287 МВт. Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для подготовки к выводу из эксплуатации. Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в пределах естественных природных значений.

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