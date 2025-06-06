Компания из Иркутской области нарастила выпуск элементов мобильных зданий при поддержке ФРП

© frprf.ru

Компания «Сава Сервис» из Братска (Иркутская область) увеличила выпуск блок-модулей — основных элементов мобильных зданий — на 34% после модернизации производства. Теперь предприятие может выпускать до 2 100 единиц продукции в год.

На развитие производства было направлено 186 млн рублей, включая 110 млн рублей льготного займа от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и 30 млн рублей от областного ФРП. Новое оборудование позволяет изготавливать сложные металлоконструкции длиной до 4 метров, повышая надежность модульных зданий за счет замены сварных соединений на гнутые. Автоматизация процессов раскроя и обработки металла снизила процент брака.

© frprf.ru

© frprf.ru

Предприятие также внедрило цифровые системы управления производством, включая российские PLM, ERP и MES-решения. Основной программной платформой стала отечественная Lean ERP SCMo/СПМ от «Райтстеп», а для проектирования используется T-Flex CAD («Топ-системы»), сообщает пресс-служба ФРП.

«Благодаря привлечению финансирования от Фондов развития промышленности мы смогли в короткие сроки реализовать масштабный проект автоматизации и цифровизации. Успешное завершение пилотного проекта по повышению производительности труда совместно с Федеральным центром компетенций открыло для компании новые перспективы. По нашим оценкам, после выхода на проектную мощность производительность труда увеличится вдвое. При этом наша цель — не просто нарастить объемы, а предложить клиентам решения, которые упростят их работу. Гибридное 3D-моделирование ускоряет разработку индивидуальных проектов, а интеграция ERP- и MES-систем обеспечивает контроль качества на каждом этапе. Это особенно важно для корпоративных заказчиков, таких как „Транснефть“, РЖД или „Роснефть“, которые ценят соблюдение сроков и стандартов. Автоматизация позволила нам сократить сроки производства и повысить гибкость — теперь мы готовы к сложным и срочным заказам», — рассказал директор ООО Фирма «Сава Сервис» Сергей Сычев.

© frprf.ru

© frprf.ru

Блок-модули применяются при строительстве временных жилых, офисных, медицинских и других объектов со сроком службы не менее 20 лет. Производство полностью локализовано, используются российские материалы. Среди заказчиков — «Транснефть», «Роснефть», РЖД, «Алроса» и другие крупные компании. После выхода на полную мощность «Сава Сервис» планирует занять 13% рынка.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈