«Дорогобужкотломаш»: обновленная линейка горелочных устройств

«Дорогобужкотломаш» производит собственную продукцию, которая успешно конкурирует как с российскими, так и зарубежными аналогами. Применяя многолетний опыт в производстве котельного оборудования, специалисты ДКМ разработали широкий ряд горелочных устройств.

Первые разработанные горелки создавались на заводе для применения на многогорелочных котлах серии ПТВМ и КВ-ГМ. Впоследствии модельный ряд был расширен для использования на котлах КВ-ГМ от одной до четырех горелок.

В связи с появлением в ассортименте жаротрубных котлов, а также водотрубных котлов туннельного типа, были разработаны горелочные устройства и для применения на котлах данных конструкций. Основное предназначение наших горелок — работа с котельным оборудованием производства «Дорогобужкотломаш». Однако они могут устанавливаться и на котлы других производителей, что отвечает задачам программы импортозамещения. Вся выпускаемая линейка горелочного оборудования проходит соответствующий цикл испытаний в заводской лаборатории. Приоритетом при создании наших горелок были и остаются надежность, качество и удобство.

В 2024 году котельный завод пополнил свой ассортиментный портфель за счет выпуска новой линейки горелок серии DКМ как для жаротрубных, так и для водотрубных котлов. Горелочные устройства серий DKM, ДКМ2000, ДКМ3000 являются горелками с принудительной подачей воздуха неполного предварительного смешения и обеспечивают стадийное сжигание топливо-воздушной смеси. Они предназначены для сжигания природного газа и (или) жидкого топлива в топках жаротрубных котлов «Дорогобуж» и «Днепр», водогрейных котлов «Смоленск», ПТВМ и КВ-ГМ, паровых котлов «Байкал», ДЕ и ДКВР.

Среди преимуществ серии DКМ можно отметить следующие:

• пониженный уровень шума;

• гарантированы низкие выбросы СО и NOx;

• надежность конструкции;

• упрощенная сборка;

• широкий диапазон мощности;

• применение как на новых, так и на реконструируемых котлах.

— При разработке этого горелочного оборудования нами были учтены современные требования по автоматизации производственных процессов, экологической и промышленной безопасности, — отметил заместитель генерального директора, руководитель дивизиона горелочных устройств Даниил Ставров. — Ведь без качественной и надежной горелки невозможно представить работу всей котельной установки. Поэтому к выбору горелочного оборудования нужно подходить со всей ответственностью.

Благодаря надежности и высокому качеству нашей продукции все инициативы ДКМ находят поддержку Правительства Смоленской области. Это служит для нас стимулом к дальнейшему развитию и освоению новых горизонтов.

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