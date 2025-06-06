«ТД Групп» поставила запорно-обратные клапаны для 1 энергоблока Курской АЭС-2

© atomic-energy.ru

Компания «ТД Групп» успешно завершила проект по изготовлению и поставке запорно-обратных клапанов 3-го класса безопасности для первого энергоблока Курской АЭС-2. В рамках контракта было изготовлено и отгружено 11 единиц оборудования, предназначенных для использования в ответственных технологических системах атомной станции.

Работа велась по заказу ООО Фирма «Техзащита», давнего партнёра компании. Проект был реализован в максимально сжатые сроки — всего за три месяца, включая разработку документации, прохождение экспертизы и производство.

© atomic-energy.ru

«Мы стартовали с нуля — без исходной документации, — рассказывает руководитель проекта Ольга Титова. — И смогли в течение трёх месяцев не только полностью подготовить производство, но и изготовить, испытать и отгрузить оборудование на площадку».

Проект включал полный цикл: от заключения договора до закрытия плана качества. Ключевую роль сыграли эффективная коммуникация и быстрая координация всех подразделений. В кратчайшие сроки были разработаны технические и конструкторские решения, проведена экспертиза, обеспечено соответствие требованиям по безопасности и надёжности.

Одной из сложностей стала необходимость замены российских материалов, которые не соответствовали нужным техническим характеристикам. Команда оперативно нашла и согласовала альтернативу среди импортных аналогов.

«Это было нетривиальное решение, — отмечает Ольга Титова. — Но благодаря усилиям нашей команды специалистов и поддержке заказчика мы быстро прошли все этапы согласования».

«Для производства КЗО был применен импортный материал производства Китая и Словении. Сроки закупки у этих поставщиков были существенно короче по сравнению с конкурентами. Для этого в короткий срок была проведена оценка соответствия импортной продукции в форме решения о применении (РоП) — также благодаря слаженной работе „ТД Групп“ и завода-изготовителя ООО Фирма „Техзащита“», — подчеркнула Титова.

Результаты, которыми можно гордиться

На выходе проект дал не просто поставку оборудования, а пример качественного управления сложным техническим циклом. В кратчайшие сроки были:

разработан и утвержден полный комплект технической документации;

проведена экспертиза;

организована подготовка производства;

выполнено изготовление оборудования;

успешно пройден входной контроль на станции.

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