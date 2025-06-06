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Nelton 06 июня 2025, 17:59 101 Производство

«ТД Групп» поставила запорно-обратные клапаны для 1 энергоблока Курской АЭС-2

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 © atomic-energy.ru

Компания «ТД Групп» успешно завершила проект по изготовлению и поставке запорно-обратных клапанов 3-го класса безопасности для первого энергоблока Курской АЭС-2. В рамках контракта было изготовлено и отгружено 11 единиц оборудования, предназначенных для использования в ответственных технологических системах атомной станции.

Работа велась по заказу ООО Фирма «Техзащита», давнего партнёра компании. Проект был реализован в максимально сжатые сроки — всего за три месяца, включая разработку документации, прохождение экспертизы и производство.

 © atomic-energy.ru

«Мы стартовали с нуля — без исходной документации, — рассказывает руководитель проекта Ольга Титова. — И смогли в течение трёх месяцев не только полностью подготовить производство, но и изготовить, испытать и отгрузить оборудование на площадку».

Проект включал полный цикл: от заключения договора до закрытия плана качества. Ключевую роль сыграли эффективная коммуникация и быстрая координация всех подразделений. В кратчайшие сроки были разработаны технические и конструкторские решения, проведена экспертиза, обеспечено соответствие требованиям по безопасности и надёжности.

Одной из сложностей стала необходимость замены российских материалов, которые не соответствовали нужным техническим характеристикам. Команда оперативно нашла и согласовала альтернативу среди импортных аналогов.

«Это было нетривиальное решение, — отмечает Ольга Титова. — Но благодаря усилиям нашей команды специалистов и поддержке заказчика мы быстро прошли все этапы согласования».

«Для производства КЗО был применен импортный материал производства Китая и Словении. Сроки закупки у этих поставщиков были существенно короче по сравнению с конкурентами. Для этого в короткий срок была проведена оценка соответствия импортной продукции в форме решения о применении (РоП) — также благодаря слаженной работе „ТД Групп“ и завода-изготовителя ООО Фирма „Техзащита“», — подчеркнула Титова.

Результаты, которыми можно гордиться

На выходе проект дал не просто поставку оборудования, а пример качественного управления сложным техническим циклом. В кратчайшие сроки были:

  • разработан и утвержден полный комплект технической документации;

  • проведена экспертиза;

  • организована подготовка производства;

  • выполнено изготовление оборудования;

  • успешно пройден входной контроль на станции.

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Источник: www.atomic-energy.ru

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  • Nelton
  • 2
  • Есть метка на карте
Курская АЭС-2, ТД Групп, запорно-обратные клапаны
  • Nelton Nelton
    06.06.2518:01:22

    Так то начало физ-пуска 1 ЭБ заявлялось на конец апреля.

    Однако июнь, и вот выясняется, что в авральном порядке доделывается часть оборудования.

    #1302153
  • Badassgoliath Badassgoliath
    06.06.2519:54:36

    Одной из сложностей стала необходимость замены российских материалов, которые не соответствовали нужным техническим характеристикам. Команда оперативно нашла и согласовала альтернативу среди импортных аналогов.

    Это не очень хорошо. Материалы в таких отраслях безусловно должны быть собственные.

    #1302154
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