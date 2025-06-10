Ремонт энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС завершили досрочно

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Специалисты Нововоронежской атомной станции завершили плановый ремонт шестого энергоблока на трое суток раньше графика. В ходе работ было модернизировано оборудование, что повысит надежность работы энергоблока.

Досрочное завершение ремонта позволит дополнительно выработать около 73 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Такого объема хватит для месячного обеспечения электричеством 290 тысяч квартир.

«Мы модернизировали систему автоматического регулирования и защиты турбины, что повысит безопасность и эффективность ее эксплуатации. Кроме того, осуществили модернизацию системы смазки турбогенератора с установкой дополнительного маслоохладителя. Это позволит сохранять работоспособность турбины при высоких температурах наружного воздуха. И, наконец, провели установку системы веса оросителей градирни, которая сигнализирует о необходимости их химической отмывки или замены», — прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Энергоблок № 6 с реактором ВВЭР-1200 относится к новейшему поколению атомных энергоблоков. Его эксплуатация соответствует самым строгим международным стандартам безопасности и эффективности,сообщает пресс-служба Росатом.

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