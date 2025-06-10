Завод Ростеха произвел 100 млн кВт·ч «зеленой» энергии из отходов

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Первый в России современный завод по энергетической утилизации отходов «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) достиг значимого производственного рубежа. С момента ввода в эксплуатацию в декабре 2024 года предприятие уже переработало более 200 тысяч тонн коммунальных отходов и выработало 100 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии.

Расположенный в Воскресенске Московской области завод ежедневно принимает свыше 60 автопоездов с отходами, прошедшими промышленную сортировку и не подлежащими вторичной переработке. Используя передовую технологию waste-to-energy, предприятие утилизирует более 2 тысяч тонн отходов в сутки, предотвращая их попадание на полигоны.

Технологический процесс основан на методе сжигания на колосниковой решетке, который применяется на более чем 2500 аналогичных установках по всему миру. Российское предприятие соответствует всем современным экологическим стандартам, обеспечивая безопасную переработку отходов с одновременной генерацией электроэнергии, сообщает пресс-служба Ростех.

«Наша главная задача — добиться полного отказа от полигонного захоронения и предотвратить загрязнение огромных территорий. Положительный эффект для окружающей среды уже виден на примере нашего завода в Свистягино. Переработанные им отходы могли бы занять 1,5 гектара земли — это как 25 дачных участков. Вместо этого мы получили „зеленую“ электроэнергию, которой может хватить на месяц для 600 тысяч квартир», — отметили в Госкорпорации Ростех.

В перспективе «РТ-Инвест» планирует расширение сети подобных предприятий в других регионах страны, что позволит увеличить объемы переработки отходов и производства экологически чистой энергии.

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