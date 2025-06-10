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Bionysheva_Elena 10 июня 2025, 11:24 1897 Энергетика и ТЭК

Завод Ростеха произвел 100 млн кВт·ч «зеленой» энергии из отходов

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 © rostec.ru

Первый в России современный завод по энергетической утилизации отходов «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) достиг значимого производственного рубежа. С момента ввода в эксплуатацию в декабре 2024 года предприятие уже переработало более 200 тысяч тонн коммунальных отходов и выработало 100 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии.

Расположенный в Воскресенске Московской области завод ежедневно принимает свыше 60 автопоездов с отходами, прошедшими промышленную сортировку и не подлежащими вторичной переработке. Используя передовую технологию waste-to-energy, предприятие утилизирует более 2 тысяч тонн отходов в сутки, предотвращая их попадание на полигоны.

Технологический процесс основан на методе сжигания на колосниковой решетке, который применяется на более чем 2500 аналогичных установках по всему миру. Российское предприятие соответствует всем современным экологическим стандартам, обеспечивая безопасную переработку отходов с одновременной генерацией электроэнергии, сообщает пресс-служба Ростех.

«Наша главная задача — добиться полного отказа от полигонного захоронения и предотвратить загрязнение огромных территорий. Положительный эффект для окружающей среды уже виден на примере нашего завода в Свистягино. Переработанные им отходы могли бы занять 1,5 гектара земли — это как 25 дачных участков. Вместо этого мы получили „зеленую“ электроэнергию, которой может хватить на месяц для 600 тысяч квартир», — отметили в Госкорпорации Ростех.

В перспективе «РТ-Инвест» планирует расширение сети подобных предприятий в других регионах страны, что позволит увеличить объемы переработки отходов и производства экологически чистой энергии.

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Источник: rostec.ru

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Ростех
  • Нет аватара Tcheluskin
    10.06.2511:46:30

    С … декабря 2024 г. [т.е. за ~полгода] предприятие переработало более 200 тысяч тонн отходов и выработало выработало 100 млн кВт·ч

    Т.е. средняя мощность «мусорной электростанции» ~43 МВт; пиковая мощность (условно умножим на 2) ~80 МВт.

    При этом во всей России производится ~50 млн. т отходов в год. Пусть из них могут сжигаться 10 млн. т в год, или 5 млн. т за полгода. Это даст суммарную мощность ~2 ГВт.

    В общем, за избавление от мусора конечно плюс;

    а в плане энергетики, 2 гигаватта конечно не лишние, но это <1% от текущей мощности всех электростанций России.

    При том что для их выработки надо ещё 243 мусоросжигательных фабрики построить (пока в России их построено 7).

    Отредактировано: Tcheluskin~12:01 10.06.25
    #1302259
    • Нет аватара DimaY
      10.06.2514:44:42

      Если было бы возможно обеспечить всю энергетику за счет мусора, то Европе не был нужен газ. Тут больше играет роль утилизация отходов. Интересна экономика этого процесса, наверняка очень дорогой кВТ*ч.

      #1302267
      • Нет аватара Tcheluskin
        10.06.2515:01:04

        Интересна экономика этого процесса,

        Ну, поскольку вывоз, а возможно и сортировку бытового мусора оплачивают домохозяйства, то возможно экономика и норм. Сырьё тогда «полубесплатное» получается. Но КПД сгорания, очевидно, ниже чем у газовых и т. д. станций.

        #1302268
        • Нет аватара DimaY
          10.06.2515:37:04

          КПД понятно, так еще и регулировка подачи не простая, поскольку мусор все равно неоднородная хрень, по теплотворной способности, влажности.

          #1302271
    • Bingo Bingo
      11.06.2522:43:03

      А откуда 7? Речь шла про 4 в Подмосковье и 1 строится в Казани.

      #1302350
  • Аlex М Аlex М
    10.06.2515:45:35

    Сколько еще таких заводов нужно и когда их построят? Читал тревожные новости что курс на строительство таких станций как-то затормозился

    В перспективе «РТ-Инвест» планирует расширение сети подобных предприятий в других регионах страны
    Я очень очень этого жду, скорее бы вообще всё всё поступало на подобные предприятия

    Отредактировано: Аlex М~15:48 10.06.25
    #1302272
  • Нет аватара sanfox
    10.06.2516:26:24

    Отходы лесного производства во многих случаях просто преют около предприятий, их даже в пеллеты не все перерабатывают. Всю Финляндию этим снабжали. Можно на этих же заводах сжигать. Вопрос подбора мощности предприятия. Я картон упаковочный перестал собирать в макулатуру — не выгодно! Куда его девать? Гноить на полигонах? На участках мусор запретили сжигать! Пускай сжигают этот мусор! Тем более там пластиков тоже выше крыши, они горят хорошо!

    #1302274
  • Нет аватара vajo
    11.06.2508:24:04

    А сколько энергии было для этого потрачено? Какой реальный выхлоп энергии получается с учетом энергозатрат на утилизацию?

    Это как с отрицательной и малокалорийностью у продуктов.    

    Отредактировано: vajo~08:25 11.06.25
    #1302302
    • Нет аватара Tcheluskin
      11.06.2516:05:57

      А какие энергозатраты?

      Вывоз мусора и его доставка на свалку, либо на сжигание, производится в любом случае. Это можно отнести на счёт функционирования домохозяйств.

      Работу фабрики по сортировке можно отнести на счёт получения из мусора полезного сырья для производства новых вещей, строительства, удобрений и пр.

      Так что нет энергозатрат )

      Отредактировано: Tcheluskin~16:07 11.06.25
      #1302330
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