«КОМОС ГРУПП» внедрил 1C:ITILIUM для управления ИТ-услугами агрохолдинга

Один из крупнейших в России агрохолдингов — «КОМОС ГРУПП» создал единый цифровой контур управления сервисами с помощью ITSM-решения 1С:ITILIUM от российского разработчика и интегратора компании «Деснол». Проект реализован всего за один месяц и затронул все подразделения компании, которые оказывают ИТ-услуги: начиная от службы технической поддержки (первая линия) и заканчивая экспертами по различным направлениям (третья линия).

Почему на 1С

«КОМОС ГРУПП» — один из крупнейших в России агрохолдингов с полным производственно-сбытовым циклом и численностью персонала до 13 000 сотрудников. В составе агрохолдинга находится централизованная ИТ-служба «КОМОС ИНФОРМ», которая насчитывает свыше 200 специалистов, работающих удаленно из нескольких регионов России. В ее составе: администраторы инфраструктуры (серверов, сети, хранения данных, бизнес-приложений), разработчики, аналитики, тестировщики и работники служб технической поддержки. Первая линия технической поддержки включает 20 специалистов, а общее число сотрудников, обрабатывающих заявки, достигает 150 человек.

В феврале 2025 г. для повышения эффективности управления ИТ-услугами и оптимизации внутренних процессов «КОМОС ИНФОРМ» внедрил 1C:ITILIUM от разработчика и интегратора компании «Деснол». В процессе выбора ITSM-системы «КОМОС ИНФОРМ» рассматривал несколько российских решений, включая SimpleOne, ITSM box, продукты компаний Elma и Naumen. Свой выбор компания остановила на 1C:ITILIUM благодаря наличию гибких функциональных настроек, широким возможностям интеграций, быстрой кастомизации продукта, разработанного на российской платформе «1С:Предприятие 8″, а также наличию собственной глубокой экспертизы на базе этой технологической платформы.

Сразу на все подразделения

Ключевыми факторами успешного и быстрого запуска системы стала синергия в работе ИТ-команды компании „КОМОС ИНФОРМ“ и разработчика продукта. Глубокая экспертиза обеих команд в сфере управления IT и корпоративными услугами, а также опыт внедрения решений в крупных холдинговых структурах позволили оперативно развернуть систему и создать единый цифровой контур управления сервисами предприятий компании. Кроме этого, одно из предприятий холдинга, АО „МИЛКОМ“, уже использовало Итилиум (прототип 1С:ITILIUM) ранее.

Внедрение 1C:ITILIUM прошло в рекордные сроки — всего за один месяц (февраль 2025 г.). Запуск решения проходил сразу во всех подразделениях компании, которые оказывают ИТ-услуги. В сжатые сроки были разработаны 17 интеграционных потоков для взаимодействия с семью ключевыми системами холдинга.

„До начала проекта в компании существовала ITSM-система, которая не позволяла осуществлять быструю кастомизацию под потребности ИТ-компании, вести прозрачный учет по количеству обращений, сохранять „цифровой след“ своей работы, иметь достаточно данных для отслеживания проблемных мест и, соответственно, работать на опережение“. Новый проект помог создать единый контур управления заявками. Уже в первые четыре дня после запуска 1C:ITILIUM было зарегистрировано свыше 1000 обращений, что подтверждает важность и необходимость эффективного управления ИТ-услугами для стабильного функционирования сервисных процессов агрохолдинга. При этом переход на 1C:ITILIUM прошел бесшовно, не повлияв во время внедрения на уже выстроенные сервисные процессы внутри компании. Этот успех стал возможен благодаря тщательной подготовке нашей команды к проекту, включающей глубокое изучение продукта и активное участие стейкхолдеров в настройке бизнес-процессов» — комментирует Денис Злобин, технический директор ООО «КОМОС ИНФОРМ»

Бесшовная интеграция

Для максимального соответствия требованиям «КОМОС ИНФОРМ» система 1C:ITILIUM была адаптирована под уникальные процессы управления обращениями в агрохолдинге и интегрирована с ключевыми внутренними сервисами, включая управление бизнес-процессами (BPM), кадровый учет (HR), централизованное управление мастер-данными (MDM) и систему управления проектами.

Кроме того, была реализована интеграция с инфраструктурными сервисами, такими как System Center Configuration Manager (SCCM) и Active Directory, а также добавлены возможности удаленного подключения к пользователю прямо из 1C:ITILIUM. Это позволило оптимизировать процессы поддержки, сократить время обработки заявок и автоматизировать рутинные задачи. Для мониторинга ключевых показателей ИТ-услуг в тестовой эксплуатации запущена BI-система 1C:Аналитика.

В 2025 году «КОМОС ИНФОРМ» планирует запустить веб-портал для сотрудников холдинга и мобильное приложение Itilium+ для сервис-инженеров, позволяющее оперативно отслеживать и закрывать заявки. Эти нововведения повысят доступность и удобство пользования ИТ-услугами, а также позволят инженерам оперативно работать во время выездной работы без привязки к рабочему месту.

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