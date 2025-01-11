Отечественная система автоматизированного проектирования электронных устройств

Отечественная система автоматизированного проектирования электронных устройствСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Delta Design — это первая современная отечественная система автоматизированного проектирования печатных плат, реализующая сквозной цикл проектирования.
САПР изначально разработана с целью полной поддержки российских ГОСТов, но в то же время совместима и с международными стандартами. Delta Design построена на базе транзакционной СУБД IPR, обеспечивающей целостность, надёжность и безопасность хранения данных.
Функционал САПР Delta Design обеспечивает полный цикл разработки печатных плат:
- Формирование базы данных радиоэлектронных компонентов и поддержание ее в актуальном состоянии
- Разработка схем электрических принципиальных
- Проведение моделирования аналоговых и цифровых схем; анализ результатов моделирования
- Разработка конструкции печатных плат
- Расположение компонентов и проведение полуавтоматической и автоматической трассировки печатных плат
- Выпуск конструкторской документации (в соответствии со стандартами)
- Выпуск производственной документации, в том числе для автоматизированных производственных линий
- Подготовка данных для составления перечня закупаемых изделий и материалов, необходимых для реализации проекта
САПР Delta Design позволяет повысить производительность труда разработчиков электронных устройств и обладает целым рядом преимуществ:
- Контроль и целостность данных. Данные хранятся в транзакционной СУБД, которая обеспечивает их целостность.
- Сквозное проектирование. Система обеспечивает полный цикл проектирования радиоэлектронных устройств.
- Оптимизированная библиотека. Концепция ввода «Datasheet как единого целого» позволяет вести серии однотипных электронных компонентов (например, серию резисторов) в виде одного компонента, что упрощает администрирование библиотеки и обеспечивает ее целостность и непротиворечивость.
- Интеллектуальный схемотехнический редактор. Автоматическое прокладывание цепей схемы по оптимальному маршруту. Автоматическое создание портов на концах цепей. Перемещения компонентов, проводников, портов и шин с сохранением подключений.
- Обширные возможности задания правил и технологических ограничений. Правила задаются с нужной детализацей в зависимости от сложности проекта. Ведение правил осуществляется с использованием принципа наследования заданных параметров по иерархии цепей, слоев и регионов(областей) на плате.
- Поддержка ЕСКД. Входящие в состав системы шаблоны и стили оформления позволяют оформлять документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.
- Инновационные инструменты моделирования. Средства моделирования среды позволяют эффективно моделировать как аналоговые, так и цифровые процессы, происходящие в схемах. Точность и быстродействие инструментов моделирования превосходит аналоги.
- Возможность интерактивной и автоматической трассировки. Возможность интерактивной и автоматической трассировки. Трассировка проводников на печатной плате может происходить в ручном, интерактивном или полностью автоматическом режиме. Комбинация режимов позволяет определить оптимальную топологию печатной платы, разрабатываемой в САПР Delta Design, и минимизировать затраты на ее проектирование.
Удобный интуитивно-понятный интерфейс. Интерфейс системы построен на основе новейших методологических наработок и современных программных технологий. Он обеспечивает комфортную работу и позволяет снизить количество ошибок проектирования, позволяя совершать только корректные действия.
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