Отечественная система автоматизированного проектирования электронных устройств

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Delta Design — это первая современная отечественная система автоматизированного проектирования печатных плат, реализующая сквозной цикл проектирования.

САПР изначально разработана с целью полной поддержки российских ГОСТов, но в то же время совместима и с международными стандартами. Delta Design построена на базе транзакционной СУБД IPR, обеспечивающей целостность, надёжность и безопасность хранения данных.

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Функционал САПР Delta Design обеспечивает полный цикл разработки печатных плат:

Формирование базы данных радиоэлектронных компонентов и поддержание ее в актуальном состоянии

Разработка схем электрических принципиальных

Проведение моделирования аналоговых и цифровых схем; анализ результатов моделирования

Разработка конструкции печатных плат

Расположение компонентов и проведение полуавтоматической и автоматической трассировки печатных плат

Выпуск конструкторской документации (в соответствии со стандартами)

Выпуск производственной документации, в том числе для автоматизированных производственных линий

Подготовка данных для составления перечня закупаемых изделий и материалов, необходимых для реализации проекта

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САПР Delta Design позволяет повысить производительность труда разработчиков электронных устройств и обладает целым рядом преимуществ:

Контроль и целостность данных. Данные хранятся в транзакционной СУБД, которая обеспечивает их целостность.

Данные хранятся в транзакционной СУБД, которая обеспечивает их целостность. Сквозное проектирование. Система обеспечивает полный цикл проектирования радиоэлектронных устройств.

Система обеспечивает полный цикл проектирования радиоэлектронных устройств. Оптимизированная библиотека. Концепция ввода «Datasheet как единого целого» позволяет вести серии однотипных электронных компонентов (например, серию резисторов) в виде одного компонента, что упрощает администрирование библиотеки и обеспечивает ее целостность и непротиворечивость.

Концепция ввода «Datasheet как единого целого» позволяет вести серии однотипных электронных компонентов (например, серию резисторов) в виде одного компонента, что упрощает администрирование библиотеки и обеспечивает ее целостность и непротиворечивость. Интеллектуальный схемотехнический редактор. Автоматическое прокладывание цепей схемы по оптимальному маршруту. Автоматическое создание портов на концах цепей. Перемещения компонентов, проводников, портов и шин с сохранением подключений.

Автоматическое прокладывание цепей схемы по оптимальному маршруту. Автоматическое создание портов на концах цепей. Перемещения компонентов, проводников, портов и шин с сохранением подключений. Обширные возможности задания правил и технологических ограничений. Правила задаются с нужной детализацей в зависимости от сложности проекта. Ведение правил осуществляется с использованием принципа наследования заданных параметров по иерархии цепей, слоев и регионов(областей) на плате.

Правила задаются с нужной детализацей в зависимости от сложности проекта. Ведение правил осуществляется с использованием принципа наследования заданных параметров по иерархии цепей, слоев и регионов(областей) на плате. Поддержка ЕСКД. Входящие в состав системы шаблоны и стили оформления позволяют оформлять документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

Входящие в состав системы шаблоны и стили оформления позволяют оформлять документацию в соответствии с требованиями ГОСТ. Инновационные инструменты моделирования. Средства моделирования среды позволяют эффективно моделировать как аналоговые, так и цифровые процессы, происходящие в схемах. Точность и быстродействие инструментов моделирования превосходит аналоги.

Средства моделирования среды позволяют эффективно моделировать как аналоговые, так и цифровые процессы, происходящие в схемах. Точность и быстродействие инструментов моделирования превосходит аналоги. Возможность интерактивной и автоматической трассировки. Возможность интерактивной и автоматической трассировки. Трассировка проводников на печатной плате может происходить в ручном, интерактивном или полностью автоматическом режиме. Комбинация режимов позволяет определить оптимальную топологию печатной платы, разрабатываемой в САПР Delta Design, и минимизировать затраты на ее проектирование.

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Удобный интуитивно-понятный интерфейс. Интерфейс системы построен на основе новейших методологических наработок и современных программных технологий. Он обеспечивает комфортную работу и позволяет снизить количество ошибок проектирования, позволяя совершать только корректные действия.

Сайт продукта:

https://www.eremex.ru/

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