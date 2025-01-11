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termometrix 11 января 2025, 21:03 654 Информационные технологии

Отечественная система автоматизированного проектирования электронных устройств

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 © eremex.ru

Delta Design — это первая современная отечественная система автоматизированного проектирования печатных плат, реализующая сквозной цикл проектирования.

САПР изначально разработана с целью полной поддержки российских ГОСТов, но в то же время совместима и с международными стандартами. Delta Design построена на базе транзакционной СУБД IPR, обеспечивающей целостность, надёжность и безопасность хранения данных.

 © ascon.ru

Функционал САПР Delta Design обеспечивает полный цикл разработки печатных плат:

  • Формирование базы данных радиоэлектронных компонентов и поддержание ее в актуальном состоянии
  • Разработка схем электрических принципиальных
  • Проведение моделирования аналоговых и цифровых схем; анализ результатов моделирования
  • Разработка конструкции печатных плат
  • Расположение компонентов и проведение полуавтоматической и автоматической трассировки печатных плат
  • Выпуск конструкторской документации (в соответствии со стандартами)
  • Выпуск производственной документации, в том числе для автоматизированных производственных линий
  • Подготовка данных для составления перечня закупаемых изделий и материалов, необходимых для реализации проекта

 © ascon.ru

САПР Delta Design позволяет повысить производительность труда разработчиков электронных устройств и обладает целым рядом преимуществ:

  • Контроль и целостность данных. Данные хранятся в транзакционной СУБД, которая обеспечивает их целостность.
  • Сквозное проектирование. Система обеспечивает полный цикл проектирования радиоэлектронных устройств.
  • Оптимизированная библиотека. Концепция ввода «Datasheet как единого целого» позволяет вести серии однотипных электронных компонентов (например, серию резисторов) в виде одного компонента, что упрощает администрирование библиотеки и обеспечивает ее целостность и непротиворечивость.
  • Интеллектуальный схемотехнический редактор. Автоматическое прокладывание цепей схемы по оптимальному маршруту. Автоматическое создание портов на концах цепей. Перемещения компонентов, проводников, портов и шин с сохранением подключений.
  • Обширные возможности задания правил и технологических ограничений. Правила задаются с нужной детализацей в зависимости от сложности проекта. Ведение правил осуществляется с использованием принципа наследования заданных параметров по иерархии цепей, слоев и регионов(областей) на плате.
  • Поддержка ЕСКД. Входящие в состав системы шаблоны и стили оформления позволяют оформлять документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.
  • Инновационные инструменты моделирования. Средства моделирования среды позволяют эффективно моделировать как аналоговые, так и цифровые процессы, происходящие в схемах. Точность и быстродействие инструментов моделирования превосходит аналоги.
  • Возможность интерактивной и автоматической трассировки. Возможность интерактивной и автоматической трассировки. Трассировка проводников на печатной плате может происходить в ручном, интерактивном или полностью автоматическом режиме. Комбинация режимов позволяет определить оптимальную топологию печатной платы, разрабатываемой в САПР Delta Design, и минимизировать затраты на ее проектирование.

 © ascon.ru

Удобный интуитивно-понятный интерфейс. Интерфейс системы построен на основе новейших методологических наработок и современных программных технологий. Он обеспечивает комфортную работу и позволяет снизить количество ошибок проектирования, позволяя совершать только корректные действия.

Сайт продукта:

https://www.eremex.ru/

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Источник: https://ascon.ru/products/delta-design/

информационные технологии, импортозамещение
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