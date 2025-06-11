В Нальчике открылось новое здание Городской поликлиники № 1 с высокотехнологичным оснащением

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В столице Кабардино-Балкарии завершено строительство современного шестиэтажного здания Городской поликлиники № 1. Новый медицинский комплекс полностью укомплектован передовым оборудованием для оказания качественной диагностики и лечения.

В поликлинике развернуты кабинеты компьютерной томографии, рентгенографии, маммографии, флюорографии, ультразвуковой и функциональной диагностики. Особое внимание уделено специализированной помощи — здесь появились женская консультация с собственной диагностической базой, отделение медицинской профилактики и реабилитации, а также центр амбулаторной онкологической помощи.

Хирургическая служба представлена двумя операционными залами, а для пациентов, требующих наблюдения, работает дневной стационар на 30 коек.

«Первая городская поликлиника начала свою работу по приему пациентов. Учреждение является самым крупным в республике по оказанию первичной медико-санитарной помощи взрослому населению и обслуживает более 84 тысяч жителей Нальчика. Новое здание построено взамен старой постройки 1938 года и с учетом новой модели медицинских организаций и бережливых технологий. При этом площадь увеличилась с 3,5 до 9 тыс. кв. м», — рассказал и.о. главного врача поликлиники Заурбек Батыров.

Принципиально новым подходом стало внедрение технологий искусственного интеллекта, которые помогают врачам в постановке диагнозов и выборе тактики лечения. Это позволяет существенно повысить точность диагностики и эффективность медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава России и ТАСС .

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