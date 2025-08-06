В Калининграде открылось новое отделение реанимации для тяжелых пациентов
В Больнице скорой медицинской помощи Калининграда заработало новое шестикоечное отделение реанимации. Оно будет принимать пациентов с инсультами, острыми отравлениями и тяжелыми сердечными заболеваниями.
Отделение оснащено современным оборудованием, включая аппараты для экстракорпоральной гемокоррекции. В ближайшее время больница получит новую партию медицинской техники, в том числе ангиографическую установку.
Для повышения качества медицинской помощи в больнице начали подготовку специалистов по рентгенохирургическим методам диагностики и лечения. В перспективе на базе учреждения планируется создать региональный сосудистый центр, куда войдет и новое реанимационное отделение, сообщили в Правительстве Калининградкой области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
В марте 2025 года в России были открыты и реконструированы 9 медучреждений
В марте 2025 года в России по данным сайта «Сделано у&...;нас» было открыто и реконструированно 9 медицинских учреждений.
-
В подмосковном перинатальном центре открылся современный диагностический комплекс
На базе родильного отделения Московского областного центра охраны мате...главного врача по акушерству и гинекологии МОЦОМД Светлана Блейм.
-
В поселке Мишелевка Иркутской области возвели новую врачебную амбулаторию
В поселке Мишелевка Усольского района начала работу новая амбулатория,...вания и мебели, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Поделись позитивом в своих соцсетях