В Калининграде открылось новое отделение реанимации для тяжелых пациентов

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В Больнице скорой медицинской помощи Калининграда заработало новое шестикоечное отделение реанимации. Оно будет принимать пациентов с инсультами, острыми отравлениями и тяжелыми сердечными заболеваниями.

Отделение оснащено современным оборудованием, включая аппараты для экстракорпоральной гемокоррекции. В ближайшее время больница получит новую партию медицинской техники, в том числе ангиографическую установку.

Для повышения качества медицинской помощи в больнице начали подготовку специалистов по рентгенохирургическим методам диагностики и лечения. В перспективе на базе учреждения планируется создать региональный сосудистый центр, куда войдет и новое реанимационное отделение, сообщили в Правительстве Калининградкой области.

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