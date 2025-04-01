В марте 2025 года в России были открыты и реконструированы 9 медучреждений

В марте 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто и реконструированно 9 медицинских учреждений.

В Новосибирске открылся новый многопрофильный медицинский центр

Новосибирске прошло официальное открытие нового медицинского многопрофильного центра кузбасской сети MEDICA («Медика») с новым оборудованием, специалистами высокого уровня, стационаром на 100 мест и роботизированной хирургией.

Инвестиции в запуск центра составили около 3,5 миллиардов рублей, большая часть из которых была направлена на покупку современного медицинского оборудования.

Открытие MEDICA действительно можно считать важным событием для отрасли. Площадь центра — 10 тыс. квадратных метров. Планируемая мощность ─ 380 тыс. посещений и более 5 тыс. оперативных вмешательств ежегодно.

В 20 микрорайоне Зеленограда открылась обновленная поликлиника № 2 центральной больницы

Открылась после модернизации по новому московскому стандарту взрослая поликлиника в корпусе 2042. В ней появились кабинеты КТ и МРТ, которые начнут работу позже, и другое новое оборудование. Также в отремонтированные помещения вернулся из больницы круглосуточный взрослый травмпункт.

Новая поликлиника открылась в поселке Новоселье Ленинградской области

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В Ленинградской области для жителей поселка Новоселье Ломоносовского района открылась новая поликлиника. Новая поликлиника построена в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение», учреждение рассчитано на 600 посещений в смену, из них 440 — взрослых и 160 — детских. Кроме стандартных и обязательных поликлинических служб и отделений в состав поликлиники входит станция скорой помощи, полноценное травматологическое отделение с операционной и стоматологическое отделение для обслуживания взрослых и детей. Поликлиника оснащена новым высокотехнологичным оборудованием: цифровые флюорограф, маммограф и рентген-аппарат, современные стоматологические установки.

В Боровичах Новгородской области открылась новая современная детская поликлиника

Новая современная детская поликлиника, построенная в Боровичах, открыла свои двери для маленьких пациентов и их родителей.

На первом этаже посетителей встречает регистратура открытого типа, приветливый администратор, гардероб, электронные инфоматы для самозаписи и детская игровая комната. Здесь же расположены процедурные кабинеты и рентгенологическое отделение. На втором этаже — отделение врачей участковых педиатров, прививочные кабинеты, физиотерапевтическое отделение с залом лечебной физкультуры, кабинетами лазоретерапии, электросветолечения, ингаляций, массажа. На третьем этаже поликлиники находятся кабинеты врачей — узких специалистов, работают кабинеты УЗИ и функциональной диагностики.

Новая детская поликлиника открылась в поселке Тоншаево Нижегородской области

Новая детская поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. В штате поликлиники — три врача-педиатра и три медицинские сестры. К медучреждению прикреплено примерно 7000 детей.

Общий объем инвестиций в проект превысил 14 млн рублей: около 6 млн рублей было направлено на приобретение здания, 4 млн рублей — на проведение капитального ремонта, около 4,4 млн рублей — на приобретение современной мебели и оборудования. В ходе капитального ремонта произведена замена инженерных сетей, выполнены отделочные работы внутренних помещений, заменены оконные и дверные блоки.

Открылась после реконструкции детская поликлиника в Коле Мурманской области

В Детской поликлинике Кольской центральной районной больницы начался прием маленьких пациентов в обновленном здании в Коле Мурманской области.

Реконструкция двухэтажного здания выполнена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и стратегического плана «На Севере — жить!». Финансирование составило более 112 миллионов рублей, из которых более 96 миллионов — средства областного бюджета.

В Нижегородской области открылся новый ФАП

Новый ФАП, расположенный в 50 км от Нижнего Новгорода, будет обслуживать более 500 жителей села Воронино и близлежащих населенных пунктов. Современное медицинское учреждение площадью 60 квадратных метров включает кабинет фельдшера, процедурную, помещение для хранения медикаментов и комнату отдыха для персонала.

В Краснодарском крае после капитального ремонта свои двери открыла женская консультация

После капитального ремонта в городе Крымске Краснодарского края возобновила работу женская консультация. Работы проводились в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» за счет бюджетных средств.

В здании полностью обновили внутренние помещения и фасад, заменили инженерные коммуникации: системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Созданы комфортные условия для пациенток и медицинского персонала.

Ежемесячно консультацию посещают более 1,5 тысяч женщин Крымского района. На учете в учреждении состоит 303 беременные.

В Липецке открылась новая поликлиника

Она будет обслуживать как взрослых (до 600 посещений в смену), так и детей (до 200 посещений в смену).Стоимость объекта составила 2 млрд руб.

Пятиэтажное здание оснащено передовым оборудованием и цифровыми сервисами, включая системы искусственного интеллекта. Они помогают врачам быстрее ставить диагнозы и назначать лечение. Например, результаты рентгена поступают к специалисту ещё до того, как пациент покинет кабинет диагностики.

Особое внимание уделено отделению лучевой диагностики, где установлены компьютерный томограф, маммограф, флюорограф, цифровые рентген-аппараты. Вся аппаратура подключена к ИИ-системам, что повышает точность исследований.

Всего было построено или модернезированно 9 медучреждений, среди них 6 новых, 3 отремонтированно

поликлиники — 6 (новых 4, реконструкция 2)

медицинские центры — 1

другие медучреждения — 2

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