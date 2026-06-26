Компания «Мега Драйв» представила автогидроподъёмник Megalift ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ NEXT САДКО в новой комплектации — с композитной люлькой для работы под напряжением, расширенной системой хранения инвентаря и электрогидравлическим управлением. Машина разработана с учётом задач энергетических компаний и может использоваться для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов инфраструктуры.

Ключевая особенность данной комплектации — люлька из специального композитного материала, которая позволяет работать под напряжением до 10 000 В при соблюдении установленных норм, регламентов и требований безопасности.

Для энергетиков важно, чтобы техника была не только надёжной, но и максимально функциональной. На объект должна выезжать не просто автовышка, а полноценный рабочий мобильный комплекс с местом для бригады и инвентаря. Именно такой подход реализован в данной модели: автомобиль оснащен девятью пылевлагозащищёнными отсеками с подсветкой для размещения инструмента, приборов, средств индивидуальной защиты, спецодежды и дополнительного оборудования.

Рабочие характеристики подъёмника позволяют выполнять широкий круг задач на высоте. Высота подъёма составляет 18 метров, горизонтальный вылет — 13,9 метра, грузоподъёмность люльки — 250 кг на всём горизонтальном вылете стрелы.

Для удобства управления в комплектации предусмотрены три пульта, включая дистанционный пропорциональный пульт. С его помощью оператор может управлять подъёмником, запускать двигатель шасси, включать прожектор и при необходимости использовать кнопку аварийной остановки. Также предусмотрен гидравлический пульт управления — резервная безотказная система на случай механической неисправности, обрыва провода проводного пульта или разряда батареи дистанционного управления.

Таким образом, в данной комплектации Megalift ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ NEXT САДКО представляет собой не просто автогидроподъёмник, а мобильный рабочий комплекс для энергетических компаний. Машина совмещает функции подъёмной техники, транспорта для бригады и передвижной мастерской.

Компания «Мега Драйв» продолжает развивать линейку автогидроподъёмников Megalift с учётом запросов энергетических, коммунальных, промышленных и сервисных организаций. При разработке техники особое внимание уделяется безопасности, функциональности и адаптации оборудования под реальные условия эксплуатации.