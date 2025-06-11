Ходок по суровой тундре. Внушительную машину «четыре в одном» создал и показал алтайский завод

© t.me

© t.me

© t.me

© t.me

© t.me

На демонстрационном показе в Барнауле завод «Алтайлесмаш » представил инновационную гусеничную машину СЭМ-4 с КМУ 150, способную выполнять бурение, погрузку, расчистку и монтаж опор ЛЭП.

Немаловажный фактор — проходимость спецтехники, которая идеально подходит для передвижения и ведения работ в условиях полного бездорожья, где колесные вездеходы оказываются бессильны. Спецтехника на гусеничных шасси предназначена преимущественно для предприятий нефтегазовой отрасли, добывающих и электросетевых компаний, а также для геологоразведки. КМУ-150 «3 в 1», совмещающие в себе кран, бурильную установку и автогидроподъемник.

Ключевой составной частью машины стала крано-манипуляторная установка

КМУ-150 «3 в 1», произведённая Галичским автокрановым заводом. Надёжная, мощная и проверенная временем, она обеспечивает грузоподъёмность до 7 тонн и точную, плавную работу в суровых условиях. КМУ-150 успешно справилась с задачами подъёма и установки оборудования во время демонстрации работы с дистанционным управлением на расстоянии 50 метров.

Универсальная машина на гусеничном шасси — это полноценный инженерный комплекс для энергетиков, строителей и геологоразведчиков. Совместная реализация проекта «Алтайлесмаш» и «Галичанин» стала примером эффективной производственной кооперации в российской промышленности.

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