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11 июня 2025, 11:24 1093 АО "Галичский автокрановый завод"™ ⇒ Производство

Ходок по суровой тундре. Внушительную машину «четыре в одном» создал и показал алтайский завод

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 © t.me

 © t.me

 © t.me

 © t.me

 © t.me

На демонстрационном показе в Барнауле завод «Алтайлесмаш» представил инновационную гусеничную машину СЭМ-4 с КМУ 150, способную выполнять бурение, погрузку, расчистку и монтаж опор ЛЭП.

Немаловажный фактор — проходимость спецтехники, которая идеально подходит для передвижения и ведения работ в условиях полного бездорожья, где колесные вездеходы оказываются бессильны. Спецтехника на гусеничных шасси предназначена преимущественно для предприятий нефтегазовой отрасли, добывающих и электросетевых компаний, а также для геологоразведки. КМУ-150 «3 в 1», совмещающие в себе кран, бурильную установку и автогидроподъемник.

Ключевой составной частью машины стала крано-манипуляторная установка

КМУ-150 «3 в 1», произведённая Галичским автокрановым заводом. Надёжная, мощная и проверенная временем, она обеспечивает грузоподъёмность до 7 тонн и точную, плавную работу в суровых условиях. КМУ-150 успешно справилась с задачами подъёма и установки оборудования во время демонстрации работы с дистанционным управлением на расстоянии 50 метров.

Универсальная машина на гусеничном шасси — это полноценный инженерный комплекс для энергетиков, строителей и геологоразведчиков. Совместная реализация проекта «Алтайлесмаш» и «Галичанин» стала примером эффективной производственной кооперации в российской промышленности.

Читать подробнее: https://t.me/almzavod22/10

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Источник: t.me

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Алтайлесмаш, Барнаул, Галичанин, КМУ-150
  • Badassgoliath Badassgoliath
    11.06.2514:06:16

        машина!

    #1302323
  • Нет аватара DimaY
    11.06.2514:18:29

    Отличный пример кооперации двух серьезных предприятий! И машина перспективная! В нашей стране много мест, где она очень нужна!

    #1302325
  • Нет аватара Алексей Растригин
    11.06.2516:40:40

    Машина на ДУ… там до БП режима рукой подать… а он нынче без ИИ и не делается… и че то сразу вспомнилось хохотательное «Голод, холод, интеллект» от Дивова…    

    #1302331
  • Sniper_78 Sniper_78
    11.06.2517:46:37

    Добавлю, строящееся большое здание на заднем плане — это «Лесхозмаш» себе новый завод строит на площади 10 га.

    #1302336
    • Нет аватара DimaY
      11.06.2518:39:10

      Прекрасно! Может еще и до ратраков дойдет!

      #1302340
    • Нет аватара oaroma
      11.06.2521:48:37

      Где был Алтайский моторный? Хорошо, что в Барнауле возрождается промышленность, с таким задором угробленная в 90-е. Моя родина, поэтому с такой радостью читаю все новости о развитии промышленности и с/х Алтайского края.

      #1302347
      • Sniper_78 Sniper_78
        11.06.2521:57:03

        Да, это территория моторного завода.

        #1302348
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