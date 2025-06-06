Российские авиашины прошли ключевые испытания для МС-21 и Superjet

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В мае этого года Алтайский шинный комбинат и «ЯШЗ Авиа» успешно завершили квалификационные испытания бескамерных радиальных шин для отечественных лайнеров. Несмотря на то, что все взоры обращены на отечественные двигатели и бортовые системы, наличие собственных шин также имеет огромную важность в программе импортозамещения, стартовавшей ещё в 2016 году и получившей особый импульс после 2022-го.

Испытания проходили поэтапно, сообщает портал Техноомск: осенью 2024 года тестировали шины передней стойки МС-21, зимой-весной 2025-го — основных стоек обеих моделей самолётов. Все этапы пройдены на «отлично», включая испытания в Китае, где положительный результат получили с первого раза.Авиационные шины кардинально отличаются от автомобильных: давление накачки в 6 раз выше и достигает 14 бар. Помимо этого, для вместо воздуха используется чистый азот для накачки, в то время как многослойный каркас из стальных и арамидных волокон отвечают на сохранение формы. Для предотвращения взрыва шины вследствие перегрева, она оснащается специальным предохранителем в виде плавкой вставки.

Здесь также очень важен экономический аспект эксплуатации авиационных шин, и чтобы реже выполнять замену, для них предусмотрена хитрая система в виде сменного протектора, который представляет из себя специальную ленту, которая наносится на шину. Сейчас предстоит сертификация трёх типоразмеров: 1050×385R482, 770×240R-356 и 1260×450R-559. Параллельно разрабатывается новая шина для передней стойки Superjet, первый образец планируют изготовить до конца 2025 года.

После получения сертификатов годности российские лайнеры обретут полную независимость от импортных шин — критически важного компонента безопасности полётов.

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