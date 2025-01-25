Откатали на славу. Новый алтайский завод за 1 млрд рублей отлично отработал год

Откатали на славу. Новый алтайский завод за 1 млрд рублей отлично отработал годСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Около года назад проект «Сделано у нас» писал об открытии нового производства когда Барнаульский завод мехпрессов запустил линии производства стальных колёсных дисков для сельхозтехники. Прошел год, и региональный Минпромэнерго поделился итогами года и рассказал о том, как сейчас дела у нового производства.
Диски на миллиард
Проект созданию и запуску завода тяжелых колесных дисков создавали шесть лет. Участвовали в процессе подготовки все службы и подразделения завода. Работу проделали колоссальную: запустили линию изготовления обода, линию резки ребра, роботизированные линии катафореза и покраски, построили очистные сооружения, собственную химическую лабораторию и склад готовой продукции.
«Барнаульский завод мехпрессов» — это группа промышленных предприятий, выполняющая широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработку металлических изделий, обработку листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработку, кузнечное производство и выпуск колесных дисков для крупной и сельскохозяйственной техники.
Итоговая сумма вложений составила около 1 млрд рублей. Из них 203 млн рублей — льготный заем, выданный Фондом развития Алтайского края, остальное — собственные средства.
Сегодня здесь проходит полный цикл изготовления колесных дисков для специальной и сельскохозяйственной техники — от средних 20-дюймовых до огромных, диаметром в 54 дюйма. Колесные диски барнаульского производства закупают промышленные гиганты со всей Росси и не только, например, «Петербургский тракторный завод», «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш» (Беларусь).
Закрыли 2025 год
В целом, в 2024 году все производственные подразделения БЗМП работали стабильно.
Положительную динамику, по данным профильного ведомства, показали кузнечное производство, участок точной механообработки металла и деревообрабатывающее производство — здесь появились новые серийные заказы от предприятий из разных регионов России.
Вдвое вырос выпуск кузнечно-прессового оборудования. Заказы на 2025 год набрали полностью — предприятию предстоит произвести в 1,5 раза больше прессов, чем в 2024 году.
Повысили также производительность труда: обновили станочный парк сварочно-заготовительного, инструментального цехов и участка точной механообработки металла.
Люди
Для решения не перестающего быть актуальным кадрового вопроса завод вступил в федеральную программу «Профессионалитет». Также предприятие стало участником федерального проекта «Открытая промышленность», в рамках которого заводы открывают двери для гостей.
Заметных успехов в 2024 году добились сотрудники завода. Так, токарь-расточник Евгений Гуров стал победителем краевого конкурса «Лучший шеф-наставник», а коллектив отдела охраны труда и техники безопасности за успехи в трудовой деятельности и общественной жизни занесли на молодежную Доску почета «Спорт. Профессионализм. Молодость» Железнодорожного района Барнаула.
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