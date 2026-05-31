В Лутугинском районе ЛНР запустили новый асфальтобетонный завод
Новый асфальтобетонный завод, построенный в Лутугинском районе ЛНР, введен в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Отмечается, что номинальная производительность завода — 160 тонн асфальта в час. Лаборатория завода составляет предварительный подбор смеси. Производится заготовка материала.
Для начала асфальт, произведенный на этом заводе, будет использован при капитальном ремонте трассы Н-21, связывающей ЛНР с ДНР. Всего на участке от Луганска до административной границы Лутугинского района планируется отремонтировать 28 км дорог. «В рамках капитального ремонта участка автодороги предусмотрены такие основные виды работ, как фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя, частично — замена основания дорожной одежды (многослойная конструкция в пределах дорожного полотна, принимающая нагрузку автотранспорта), а также замена устройства двухслойного асфальтобетонного покрытия», — рассказал руководитель проекта Игорь Качур.
Ранее правительство ЛНР сообщило, что в этом году планируется отремонтировать более 400 км автодорог, а также 20 мостов и путепроводов.
