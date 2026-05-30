Андрей Клейменов из Стаханова закончил педуниверситет в Луганске по специальности программист, в 2014 у.е.хал в С-Петербург, где устроился работать на «оборонку». Продолжить дело своих родителей он решил внезапно, возвращаясь однажды с работы. Так Андрей стал предпринимателем, осуществив разработку коллекции одежды для собственного бренда.Андрей уверен, что работодатель должен уделять внимание каждому сотруднику и в это легко поверить, попадая в теплую атмосферу на фабрике. Кстати, туда с удовольствием берут и студенток — девочки работают на складе готовой продукции, где упаковывают футболки, толстовки и брюки.Размах и обороты компания не сбавляет и вот-вот в центре Луганска появится фирменный магазин, где будут продавать модную продукцию, выпущенную в Луганске.— Очень важно обзавестись площадкой, которая будет демонстрировать нашу продукцию здесь — много людей просили об этом. Важно, чтобы такое решение базировалось на спросе, — поясняет Андрей.

На производстве выпускают коллекцию местного модельера Екатерины Романенко. Она создает одежду в русском стиле.У фабрики также есть специальные коллекции — результат совместного творчества с местным «Союзом художников». На футболках принты, орнаменты и картины молодых творцов из республики.Важно, чтобы изделие имело глубину и эмоциональный смысл. Много материала сделано с краеведческим музеем, там — наш магазинчик с сувенирами, где выставлены работы, созданные с местными художниками, — говорит предприниматель.

Одной из сложностей было отсутствие квалифицированных кадров. Поэтому к набору сотрудников подход очень гибкий, на что-то закрываем глаза, инвестируем в обучение. Ведь чтобы этот огонек разгорелся, самое главное — уберечь от ветра.

Посредством маркетплейсов Ozon и Wildberries одежда продается по всей России. Один из основных брендов — Hit Comfort. Очень сложно дотянуться до Зауралья, Сибири. К сожалению, логистика из Луганска пока очень сложная.

Андрей Клейменов подчеркнул, что компания работает с флисом: жилеты, зипки и полузипки. Это бестселлеры. Изделия отгружаются в течение всего года еженедельно. Флис покупают как в холодное время года, так и летом.

Реализация — 25÷30% от спроса. Запрос у рынка намного больше. При этом, наращивая оборот, организация ищет смежные каналы продаж.

Очень важен выход на рынок бизнес-одежды. Та же жилетка, имея определенную вышивку, может использоваться, например, медицинским персоналом, клининговой службой. Сейчас ведутся переговоры с клининговой компанией, которая убирает аэропорт Шереметьево. Это достаточно крупная фирма и у них есть запрос на одежду для рабочих.

Покрыть спрос планируется за счет расширения производства. Вообще идея фикс — создать условия труда, которые будут позволять реализовываться всем, кто этого желает. Есть генеральная линия развития предприятия — это обновление оборудования, автоматизация. А есть сторона творчества, расширения ассортиментной матрицы, в чем человек может проявиться и развиться.

Важно привлечение молодежи. На предприятии работает половина выпускников многопрофильного колледжа луганского педуниверситета. Они совмещают разные позиции — закройка, моделирование, упаковка. Четыре часа могут упаковывать изделия, а затем садиться и устраивать мозговой штурм по поводу того, что мы будем шить на следующее лето. Таким образом, они постоянно развивают имеющиеся компетенции.

Первично — это магазин в Луганске. Сейчас фокус там и на производстве. Поэтому после завершения этих этапов будет переход к развитию креативной индустрии, в частности, принтовки, вышивки. Уже все готово к открытию магазина в Москве.

Внастоящее время компания занимается созданием коллекции, посвященной Донбассу.

Это будут символы, близкие жителям Донбасса, но понятные всей России. Задумка состоит в том, что даже ,если человек особо не знаком с историей, для него использующаяся картинка будет красивой, интересной и, возможно, сможет сподвигнуть разобраться в ее истории.

Один из планирующихся к воплощению символов — это наш байбак. Образ хорошо знакомого нам зверька притязательный и классно ложится на материал.

Вторая идея посвящена Стахановскому движению, рационализации труда и подходу с головой к любой работе. Сейчас тоже «упаковываем» эти образы и смыслы.

Еще в одном из эскизов фигурирует «счастливый билет» на поезд в Луганск.

Пока все описанное и многое другое находится в разработке. Количество эскизов уже перевалило за три тысячи. Важно, что многие идеи появились после посещения дизайнерами Луганского краеведческого музея.

У нас степь, шахты, промышленность. Люди из стали — это наши люди. Внутри горячее сердце, яркая душа, но снаружи «броня». Это видно. И это мы хотим показать.