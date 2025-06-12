В День России компания «Урал», признанный лидер российского рынка автоакустики, запускает серийное производство культовых динамиков Warhead — эталона русского звука с мощным, аутентичным басом. Созданные в начале 2000-х, эти динамики стали не просто технологическим прорывом, но и настоящей иконой в мире автозвука.

Спустя почти 20 лет Warhead вновь производится в России — с русскими инженерными решениями, ноу-хау и традициями. Теперь они будут собираться на родной земле — на заводе «Урал». Русская инженерная школа возвращаются из эмиграции, чтобы снова звучать во всей своей силе — на русском заводе, с русскими руками и русской душой.

Проект Warhead стал возможным благодаря трём выдающимся российским инженерам:

Леонид Эдуардович Белебашев — автор революционной концепции фронтального мидбаса с закрытым объёмом.

Дмитрий Александрович Заблоцкий — создатель уникальной подвижной системы, обеспечившей рекордный ход и контроль.

Дмитрий Георгиевич Свобода — специалист по акустической точности, добившийся идеального баланса баса и середины.

Именно их работа заложила основу того, что сегодня называют «легендой Warhead».

В 2001 году команда «Урала» столкнулась с вызовом: нужно было создать не просто компактный сабвуфер, а 165-мм мидбас, способный выдавать мощный фронтальный бас в закрытом объёме, не жертвуя детализацией.

В итоге удалось добиться рекордно низкой резонансной частоты. Разработали длинноходную подвижную систему с контролем даже при высокой нагрузке. Выровняли баланс: мощный плотный бас и чистая середина без провалов.

Сердцем динамика стал диффузор из длинноволокнистой целлюлозы с тканевым армированием — революционный для своего времени материал. А благодаря продуманной геометрии, точной центровке и мощному мотору Warhead стал настоящим «оружием баса».

Интересный факт: название Warhead («боеголовка») предложил американский инженер Пол Аполлонио во время первых тестов — и оно навсегда стало символом мощи этого динамика.

Таой была история русской инженерной победы:

2003-2006 — ручная сборка первых моделей (AS-W1325 и AS-W1625) на заводе «Урал Плюс» в Реутове.

2008 — выпуск Warhead Grand с литой корзиной (производство в Рязани).

2009 — вынужденный перенос производства в Китай из-за экономических условий.

2025 — возвращение в Россию. Новый завод. Новые возможности.

К 2027 году — планируемый выпуск до 100 000 динамиков ежегодно.

Сегодня «Урал» не просто возрождает культовый динамик — компания создаёт новую платформу для русского звука в профессиональной аудиотехнике для сегментов про-аудио, public address и Hi-Fi.

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