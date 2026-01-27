MAX
Bionysheva_Elena Своими глазами

Звук, проверенный временем: как легендарный «Урал» создаёт современную акустику

Радченко Андрей и Бионышева Елена "Сделано у нас"

Современный этап легендарного бренда «УРАЛ», история которого началась с первой послевоенной радиолы в 1946 году, стартовал в декабре 2024 года с запуском нового завода в Мытищах. Это масштабируемый комплекс «Гагарин Урал Завод», который уже выходит на проектную мощность в 2,5 млн штук в год, а в планах на пять лет — достичь объёма в 90 млн штук.

О том, как компания возвращает производство в Россию после периода работы в Китае, подробно рассказал президент «УРАЛа» Юрий Логинов в интервью «Сделано у нас». По его словам, локализация — это поэтапный процесс. Пока полностью локализовать всё невозможно, но в Мытищах уже собирают ключевые изделия: автомобильные громкоговорители, поставляемые на автозаводы, а также корпусные акустические системы. Также планируется полностью наладить здесь сборку домашних акустических систем «Береза».

Радченко Андрей "Сделано у нас"

Стратегическая цель — стопроцентное замещение импортных систем на российских автозаводах в течение года. Этот курс поддерживается государством, а сам бренд уже является рыночным лидером, признанным потребителями.

В ответ на санкции компания планомерно увеличивает долю российских компонентов. Хотя часть комплектующих пока поступает из Китая, рост производственных объёмов делает локализацию всё более целесообразной.

Отдельное направление — наушники. Компания работает над линейкой, включая проект «Брат», представляющий уникальный «русский звук» — реальное ноу-хау инженеров «Урала». Разработка и создание звукового профиля полностью ведутся в компании, хотя полный цикл производства пока остаётся за рубежом.

Бренд «УРАЛ» сегодня — это осознанная позиция и развитие во всех сегментах звука: от домашнего аудио до профессиональных решений для публичных пространств, кинотеатров и сцен.

Социальная ответственность остаётся важной частью философии компании. Ежегодно проводится благотворительная «Ёлка Бодрова» для сотен детей, включая ребят из семей военнослужащих. Это часть миссии — делать не только качественный продукт, но и вносить вклад в общество.

Радченко Андрей "Сделано у нас"

Во время экскурсии по цехам мы подробно ознакомились с организацией производства. Руководитель производства на Гагарин Урал Заводе Бортников Леонид Юрьевич детально описал технологический процесс, существующие мощности и перспективы развития.

Радченко Андрей "Сделано у нас"

-Расскажите о структуре производства и ключевых компетенциях. Каковы ваши планы по диверсификации продукции и масштабированию, особенно в свете работы с АвтоВАЗом?

— Мы специализируемся на громкоговорителях. Ключевой массовый продукт — динамик, который штатно устанавливается на Lada Niva Travel. Также эти динамики поставляются для автомобилей групп ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ. По сути, это универсальное решение для автомобильной, специальной техники и автобусов.Технология производства громкоговорителей на нашем предприятии содержит как сборочные операции, так и изготовление компонентов. Динамик локализован, мы соответствуем требованиям 719-го постановления Правительства. Самостоятельно производим ключевые элементы подвижной системы — диффузор, звуковую катушку и центрирующую шайбу, которые формируют фирменный звук. Остальные компоненты импортируем из Китая, а сборка осуществляется здесь.Технологический процесс построен на трёх линиях:

1. Автоматическая линия: на ней собирается около 90% динамика. Производительность — более 1000 штук в час, высокая степень автоматизации, есть системы защиты от ошибок.

2. Ленточная конвейерная линия: после технологической сушки здесь выполняется пайка проводов, намагничивание и первичный контроль качества звука.

3. Финальная линия: проводится проверка внешнего вида, окончательный контроль звучания и упаковка.Кроме того, есть отдельные участки: изготовление диффузоров и центрирующих шайб, а также участок намотки звуковых катушек.

Бионышева Елена "Сделано у нас"
Бионышева Елена "Сделано у нас"

Помимо массового продукта, ведётся мелкосерийное производство динамиков серии Warhead — это продукция высокого класса, наша визитная карточка. Это тот самый «русский бас»: плотный низ при чёткой середине. Это дорогой продукт, и каждый такой динамик проходит проверку на специальной установке ОТК, где снимаются все частотные характеристики. Что касается расширения: основной потребитель — АвтоВАЗ. Мы поставляем динамики на Niva Travel и планируем расширить ассортимент поставляемых громкоговорителей на всю линейку АвтоВАЗа, включая новые модели и «Весту». Для этого ведётся инженерная и коммерческая работа. Условием для сотрудничества было создание локализованного производства, что мы и сделали.

Бионышева Елена "Сделано у нас"
Бионышева Елена "Сделано у нас"

Что касается масштабирования мощностей: существующая линия в односменном режиме спокойно производит до 1,5 миллионов динамиков в год, и текущие потребности АвтоВАЗа мы покроем. Однако для крупных контрактов, например, на «Весту», где нужны миллионные партии, готовы установить автоматизированную линию последнего поколения. Уже зарезервирована площадь в 500 м². На новой линии процесс будет непрерывным, включая сушку, что критично для массовых монопродуктов.

Радченко Андрей "Сделано у нас"
Радченко Андрей "Сделано у нас"
Радченко Андрей "Сделано у нас"

— Расскажите о сертификации и вашей интеграции в смежные продукты, например, в активные сабвуферы и носимую электронику

- Весь 2025 год мы готовились к сертификации. Динамик — это автокомпонент, и требования к его изготовлению высоки. Мы успешно прошли сертификацию на соответствие ГОСТ Р 58139 (российский аналог международного стандарта IATF 16949). Кроме того, в конце года нас аудировал сам АвтоВАЗ по своей системе ASES. Мы получили ранг «B», что является очень хорошим результатом для нового предприятия. Это подтверждает статус надёжного поставщика.

Радченко Андрей "Сделано у нас"
Радченко Андрей "Сделано у нас"
Радченко Андрей "Сделано у нас"

Что касается акустических систем: да, у нас есть проект активных сабвуферов. Корпуса изготавливают наши партнёры в Подмосковье, но вся разработка и инжиниринг — наши. Динамики и усилители импортируем из Китая, а здесь проводим финальную сборку, настройку и испытания. Это наша технология и наш продукт. Они пользуются очень хорошим спросом. Наша идеология — «ничего лишнего, только звук». Все продукты, будь то громкоговорители, сабвуферы или портативная акустика, созданы вокруг этой концепции.

Радченко Андрей "Сделано у нас"

Эта же философия звука транслируется и на носимую электронику, например, наушники. Весь инжиниринг ведётся нами. Наши инженеры формируют техническое задание, совместно с китайскими коллегами подбирают комплектующие, работают над прошивками, чтобы на выходе получился тот самый фирменный «ураловский» звук. Такие наушники уже в разработке и дорабатываются в рамках нашей концепции. Ожидаем, что они появятся примерно к середине этого года, возможно, даже раньше. Мы активно развиваем эту линейку, улучшая и развивая удачные модели. Читателям действительно стоит следить за новостями, чтобы увидеть новый продукт, который даст качественный звук, доступный каждому.

Текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей и Бионышева Елена

  • Нет аватара molyr27.01.26 20:09:57

    пожелаю им успехов и реализации всех планов

    #1311664