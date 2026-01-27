Современный этап легендарного бренда «УРАЛ», история которого началась с первой послевоенной радиолы в 1946 году, стартовал в декабре 2024 года с запуском нового завода в Мытищах. Это масштабируемый комплекс «Гагарин Урал Завод», который уже выходит на проектную мощность в 2,5 млн штук в год, а в планах на пять лет — достичь объёма в 90 млн штук.

О том, как компания возвращает производство в Россию после периода работы в Китае, подробно рассказал президент «УРАЛа» Юрий Логинов в интервью «Сделано у нас». По его словам, локализация — это поэтапный процесс. Пока полностью локализовать всё невозможно, но в Мытищах уже собирают ключевые изделия: автомобильные громкоговорители, поставляемые на автозаводы, а также корпусные акустические системы. Также планируется полностью наладить здесь сборку домашних акустических систем «Береза».

Стратегическая цель — стопроцентное замещение импортных систем на российских автозаводах в течение года. Этот курс поддерживается государством, а сам бренд уже является рыночным лидером, признанным потребителями.

В ответ на санкции компания планомерно увеличивает долю российских компонентов. Хотя часть комплектующих пока поступает из Китая, рост производственных объёмов делает локализацию всё более целесообразной.

Отдельное направление — наушники. Компания работает над линейкой, включая проект «Брат», представляющий уникальный «русский звук» — реальное ноу-хау инженеров «Урала». Разработка и создание звукового профиля полностью ведутся в компании, хотя полный цикл производства пока остаётся за рубежом.

Бренд «УРАЛ» сегодня — это осознанная позиция и развитие во всех сегментах звука: от домашнего аудио до профессиональных решений для публичных пространств, кинотеатров и сцен.

Социальная ответственность остаётся важной частью философии компании. Ежегодно проводится благотворительная «Ёлка Бодрова» для сотен детей, включая ребят из семей военнослужащих. Это часть миссии — делать не только качественный продукт, но и вносить вклад в общество.

Во время экскурсии по цехам мы подробно ознакомились с организацией производства. Руководитель производства на Гагарин Урал Заводе Бортников Леонид Юрьевич детально описал технологический процесс, существующие мощности и перспективы развития.

-Расскажите о структуре производства и ключевых компетенциях. Каковы ваши планы по диверсификации продукции и масштабированию, особенно в свете работы с АвтоВАЗом?

— Мы специализируемся на громкоговорителях. Ключевой массовый продукт — динамик, который штатно устанавливается на Lada Niva Travel. Также эти динамики поставляются для автомобилей групп ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ. По сути, это универсальное решение для автомобильной, специальной техники и автобусов.Технология производства громкоговорителей на нашем предприятии содержит как сборочные операции, так и изготовление компонентов. Динамик локализован, мы соответствуем требованиям 719-го постановления Правительства. Самостоятельно производим ключевые элементы подвижной системы — диффузор, звуковую катушку и центрирующую шайбу, которые формируют фирменный звук. Остальные компоненты импортируем из Китая, а сборка осуществляется здесь.Технологический процесс построен на трёх линиях:

1. Автоматическая линия: на ней собирается около 90% динамика. Производительность — более 1000 штук в час, высокая степень автоматизации, есть системы защиты от ошибок.

2. Ленточная конвейерная линия: после технологической сушки здесь выполняется пайка проводов, намагничивание и первичный контроль качества звука.

3. Финальная линия: проводится проверка внешнего вида, окончательный контроль звучания и упаковка.Кроме того, есть отдельные участки: изготовление диффузоров и центрирующих шайб, а также участок намотки звуковых катушек.

Помимо массового продукта, ведётся мелкосерийное производство динамиков серии Warhead — это продукция высокого класса, наша визитная карточка. Это тот самый «русский бас»: плотный низ при чёткой середине. Это дорогой продукт, и каждый такой динамик проходит проверку на специальной установке ОТК, где снимаются все частотные характеристики. Что касается расширения: основной потребитель — АвтоВАЗ. Мы поставляем динамики на Niva Travel и планируем расширить ассортимент поставляемых громкоговорителей на всю линейку АвтоВАЗа, включая новые модели и «Весту». Для этого ведётся инженерная и коммерческая работа. Условием для сотрудничества было создание локализованного производства, что мы и сделали.

Что касается масштабирования мощностей: существующая линия в односменном режиме спокойно производит до 1,5 миллионов динамиков в год, и текущие потребности АвтоВАЗа мы покроем. Однако для крупных контрактов, например, на «Весту», где нужны миллионные партии, готовы установить автоматизированную линию последнего поколения. Уже зарезервирована площадь в 500 м². На новой линии процесс будет непрерывным, включая сушку, что критично для массовых монопродуктов.

— Расскажите о сертификации и вашей интеграции в смежные продукты, например, в активные сабвуферы и носимую электронику

- Весь 2025 год мы готовились к сертификации. Динамик — это автокомпонент, и требования к его изготовлению высоки. Мы успешно прошли сертификацию на соответствие ГОСТ Р 58139 (российский аналог международного стандарта IATF 16949). Кроме того, в конце года нас аудировал сам АвтоВАЗ по своей системе ASES. Мы получили ранг «B», что является очень хорошим результатом для нового предприятия. Это подтверждает статус надёжного поставщика.

Что касается акустических систем: да, у нас есть проект активных сабвуферов. Корпуса изготавливают наши партнёры в Подмосковье, но вся разработка и инжиниринг — наши. Динамики и усилители импортируем из Китая, а здесь проводим финальную сборку, настройку и испытания. Это наша технология и наш продукт. Они пользуются очень хорошим спросом. Наша идеология — «ничего лишнего, только звук». Все продукты, будь то громкоговорители, сабвуферы или портативная акустика, созданы вокруг этой концепции.

Эта же философия звука транслируется и на носимую электронику, например, наушники. Весь инжиниринг ведётся нами. Наши инженеры формируют техническое задание, совместно с китайскими коллегами подбирают комплектующие, работают над прошивками, чтобы на выходе получился тот самый фирменный «ураловский» звук. Такие наушники уже в разработке и дорабатываются в рамках нашей концепции. Ожидаем, что они появятся примерно к середине этого года, возможно, даже раньше. Мы активно развиваем эту линейку, улучшая и развивая удачные модели. Читателям действительно стоит следить за новостями, чтобы увидеть новый продукт, который даст качественный звук, доступный каждому.

Текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей и Бионышева Елена