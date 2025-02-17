Судоверфь «ПАРМА» построила новое судно на воздушной подушке проекта Парма 44

Судоверфь «ПАРМА» построила новое судно на воздушной подушке проекта Парма 44Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое пассажирское судно на воздушной подушке проекта PM44 «Василий Ильин». СВП построено под наблюдением РКО (речной регистр) на класс «Р+1.2 СВП». Строительный номер 02. Судно вмещает 40 пассажиров и 2 члена экипажа. Судно приводится в движение двумя дизельными 6-ти цилиндровыми двигателями мощностью 300 л.с. каждый производства «Кама-дизель». Амфибия оснащена двумя винтами изменяемого шага (реверсивными), двумя топливными баками суммарной вместимостью 800 литров, двумя плотами по 25 мест каждый, светодиодным и ксеноновым освещением, двойными пакетами поликарбонатного остекления, площадками для багажа и туалетной комнатой. Максимальная скорость на ходовых испытаниях вода — 70 км/ч, лед/снег — более 100 км/ч.
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