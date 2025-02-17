Судоверфь «ПАРМА» построила новое судно на воздушной подушке проекта Парма 44

Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое пассажирское судно на воздушной подушке проекта PM44 «Василий Ильин». СВП построено под наблюдением РКО (речной регистр) на класс «Р+1.2 СВП». Строительный номер 02. Судно вмещает 40 пассажиров и 2 члена экипажа. Судно приводится в движение двумя дизельными 6-ти цилиндровыми двигателями мощностью 300 л.с. каждый производства «Кама-дизель». Амфибия оснащена двумя винтами изменяемого шага (реверсивными), двумя топливными баками суммарной вместимостью 800 литров, двумя плотами по 25 мест каждый, светодиодным и ксеноновым освещением, двойными пакетами поликарбонатного остекления, площадками для багажа и туалетной комнатой. Максимальная скорость на ходовых испытаниях вода — 70 км/ч, лед/снег — более 100 км/ч.

СВП Парма 44

СВП Парма 44

СВП Парма 44

СВП Парма 44

СВП Парма 44

СВП Парма 44

СВП Парма 44

СВП Парма 44

СВП Парма 44

СВП Парма 44

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен