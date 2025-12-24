Судоверфь «ПАРМА» отгрузила заказчику два грузовых судна на воздушной подушке проекта PM44.
Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) закончила постройку и отгрузила заказчику два грузовых СВП проекта PM44.
Строительные номера судов 03,04. Суда поднимают порядка 4 тонн груза на палубе и до 5 пассажиров + 2 члена экипажа. Судно приводится в движение двумя дизельными 6-и цилиндровыми двигателями КАМА-667 мощностью 300 л.с. каждый. Амфибия оснащена двумя винтами изменяемого шага (реверсивными), двумя топливными баками суммарной вместимостью 800 литров, светодиодными фарами, автономным отоплением, электрообогревным остеклением, лебедкой, РЛС, грузовой палубой размером 9×5 м с тентом и другое. Максимальная скорость на ходовых испытаниях на воде: с нагрузкой 1,5 тонны (25%) — 80 км/ч, с нагрузкой 6,5 тонн (160%) — 55 км/ч.
