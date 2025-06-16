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Первый рейс от речного вокзала в Перми до Краснокамска на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» состоялся сегодня, 16 июня.

Время в пути составило 4 часа 20 минут. Судно впервые ошвартовалось у нового причала в Краснокамске. Об этом Business Class сообщили в краевом Минтрансе.

Электрокатамаран «Экоходъ 2» будет курсировать с понедельника по четверг от пекрмского речного вокзала через Закамск до Краснокамска. Длина маршрута составляет 45 км. Планируется, что навигация по маршруту продлится до 30 сентября 2025 года.

Напомним, пассажирский катамаран на электротяге «ЭкоходЪ 2» построен на верфи «Эмпериум» для компании «ВодоходЪ».

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