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d-tatarinov 16 июня 2025, 15:00 1598 Судостроение и судоходство

«Экоходъ 2» вышел на маршрут Пермь — Краснокамск

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 © www.korabel.ru

Первый рейс от речного вокзала в Перми до Краснокамска на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» состоялся сегодня, 16 июня.

Время в пути составило 4 часа 20 минут. Судно впервые ошвартовалось у нового причала в Краснокамске. Об этом Business Class сообщили в краевом Минтрансе.

Электрокатамаран «Экоходъ 2» будет курсировать с понедельника по четверг от пекрмского речного вокзала через Закамск до Краснокамска. Длина маршрута составляет 45 км. Планируется, что навигация по маршруту продлится до 30 сентября 2025 года.

Напомним, пассажирский катамаран на электротяге «ЭкоходЪ 2» построен на верфи «Эмпериум» для компании «ВодоходЪ».

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Источник: www.korabel.ru

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Санкт-Петербург, верфь "Эмпериум", Электрокатамаран "Экоходъ 2"
  • Нет аватара DimaY
    16.06.2519:06:34

    Я так понимаю, что это прогулочный маршрут.

    #1302427
    • Нет аватара molyr
      16.06.2522:42:11

      что-то не похоже, 45 км за 4-20 часа, это явно с остановками

      #1302437
    • Нет аватара Kaymaan
      17.06.2508:03:22

      Всё верно, это прогулочный катамаран, в некоторых случаях на нем будут проходить всякого рода мероприятия, ну и соответствующий ценник будет.

      #1302440
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