Как обеспечить стабильное энергоснабжение РТРС в отдаленных регионах

ГК ТСС переоснастила филиалы РТРС дизельными электростанциями © pics.rbc.ru

ГК ТСС обновила систему резервного энергоснабжения филиалов крупнейшей телерадиовещательной компании в России. Для стабильного и надежного энергоснабжения филиалов РТРС в отдаленных регионах необходимо было разработать и поставить более 100 единиц дизель генераторных установок. Переоснащение РТРС станциями ТСС позволит снизить затраты на электроэнергию и повысить качество телерадиовещания в регионах.

РТРС составляет основу государственной системы телерадиовещания. В структуру компании входят 80 региональных филиалов: республиканских, краевых и областных центров, отвечающих за эфирную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов на всей территории Российской Федерации.

За 2023 год ГК ТСС разработала и реализовала крупный проект по обеспечению резервным и основным электроснабжением филиалов Российской телевизионной и радиовещательной сети. Задача заключалась в переоснащении филиалов крупнейшей телерадиовещательной сети России дизельными электростанциями производства компании ТСС.

В рамках проекта произведено и поставлено более 100 единиц дизель-генераторных установок ТСС серий Prof и Premium . Поставки произвелись в 16 различных регионов вещания РТРС, включая Краснодарский край, Брянскую область, Алтайский край и Челябинскую область.

Дизельные электростанции ТСС на объектах РТРС © pics.rbc.ru

Исполнение и мощности станций соответствовали требованиям заказчика. В качестве источников основной и резервной электроэнергии использовались станции в мощностном диапазоне от 12 до 250 кВт.

Для переоснащения филиалов РТРС в разных регионах станции выполнены в разном исполнении, в соответствии с запросами клиента. Установки были изготовлены в контейнерах и кожухах. Такое исполнение обеспечивает защищенность станций от различных погодных условий, а также защиту от несанкционированного доступа к установке. Одним из важных условий заказчика было использование уже существовавших точек подключения оборудования, которое требовалось заменить.

Для этого проекта необходимы были источники электроэнергии, которые смогли бы работать в автономном режиме без частого вмешательства обслуживающего персонала. Исполнение в контейнере позволило применить в конструкции топливный бак увеличенного объема, а также добавить систему подзарядки аккумулятора в установку. Наличие этих дополнительных опций обеспечивает автономную работу агрегата.

В отдельные центры РТРС требовались мобильные станции — с одной стороны, это дает возможность перемещать их по территории, с другой стороны, к ДЭС в таком исполнении не предъявляются жесткие требования относительно установки (например, необязательно наличие ровной поверхности для эксплуатации). На этапе проектирования были предложены варианты установки электростанций ТСС на прицепы и шасси, что и было реализовано на производственном комплексе в подмосковной Ивантеевке.

Переоснащение филиалов РТРС обеспечит стабильное и надежное энергоснабжение передающих центров в регионах нашей страны. Дизель генераторные установки являются безопасным и экологичным оборудованием, позволяют снизить затраты на электроэнергию и повысить качество телерадиовещания в регионах.

В результате более 100 дизель генераторных установок ТСС серий Prof и Premium в мощностном диапазоне от 12 до 250 кВт были поставлены в филиалы РТРС. Станции будут способствовать повышению качества телерадиовещания в регионах, а также позволят оптимизировать затраты на электроэнергию и обслуживание.

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