Мобильные электростанции ТСС для агропромышленного комплекса

Дизельные электростанции ТСС для птицефабрики © pics.rbc.ru

Для модернизации системы резервного энергоснабжения крупного агрокомплекса специалистами ГК ТСС было реализовано решение по проектированию и изготовлению передвижных дизель генераторных установок суммарной мощностью более 8 МВт. Станции будут обеспечивать беспрерывную работу птицефабрики — потребителя электроэнергии первой категории, для которого требуются максимально надёжные источники основной и резервной электроэнергии.

Компания «Приосколье» является одним из крупнейших производителей мяса птицы в России, реализуя национальный проект по обеспечению населения качественным и экологически безопасным продуктом. На сегодняшний день АО «Приосколье» входит в состав одного из крупнейших аграрных холдингов страны — АО «Агрокомплекс».

Производство существует уже более 20 лет и на данный момент достигло крупного масштаба, имея собственный замкнутый производственный цикл с современным оборудованием и собственные производственные лаборатории в Белгородской области.

В АО «Приосколье» имеется 16 действующих откормочных площадок мощностью 430 000 тонн мяса птицы в живом весе в год. На территории производства располагается собственный инкубаторский парк с 6 инкубаторами, мощность которых 288 000 000 бройлерных цыплят в год. Собственные репродукторы производят 270 000 000 яиц в год. Помимо этого, на производстве функционируют 3 завода по убою и переработке мяса птицы, практически 50 000 голов в час, а также 2 цеха углубленной переработки мяса птицы по производству колбасных изделий — 40 000 кг в сутки.

Масштабы производства впечатляющие: в год производится 367 089 487 кг продукции из мяса птицы, 6 301 560 кг готовых полуфабрикатов, 9 611 334 кг колбасных и кулинарных изделий.

Для энергоснабжения такого крупного производства необходимо наличие надежных источников бесперебойного питания. ГК ТСС было предложено решение по поставке и проведению пусконаладочных работ 25 дизель генераторных установок на прицепах. Общая мощность станций превышает 8 000 кВт.

На объекте установлены три вида станций ТСС серии Premium, различающихся по мощностным показателям — 90 кВт, 200 кВт и 400 кВт . В основе станций двигатели фирмы Baudouin, обеспечивающие наработку более 5200 часов в год.

Дизельные электростанции ТСС для агрокомплекса © pics.rbc.ru

Станции были предложены, исходя из необходимости обеспечить бесперебойное энергопитание, необходимое для поддержания работы производства. Высокие характеристики дизель генераторных электростанций, работающих на агропромышленном комплексе, обеспечиваются применением качественных двигателей, конструктивно совершенной рамы с мероприятиями виброгашения, высокоресурсных синхронных генераторов, удобной в пользовании системой управления.

В составе АО «Приосколье» находятся 4 завода по переработке мяса птицы, оснащенные необходимым для работы современным оборудованием. Исходя из крупной территории комплекса, специалистами ГК ТСС было выбрано исполнение станций в евро-кожухе и размещение установок на прицепы.

Дизельные электростанции ТСС на прицепе © pics.rbc.ru

Прочная конструкция кожуха защищает дизель генераторную установку от несанкционированного доступа и осадков, сохраняя удобство при осуществлении технического обслуживания. Для контроля за работой станции на корпусе расположено окошко, а широкие распашные двери с замками гарантируют легкий доступ к узлам агрегата. Внутренние поверхности кожуха покрыты звукопоглощающим и термоизолирующим материалом, а дополнительная камера шумогашения снижает уровень шума от работающей установки на 10-12 dB.

Установка станций на прицепы обеспечивает удобное перемещение генераторов по крупному объекту. Перевозка ДГУ в кожухе с одной локации производственного комплекса на другую происходит при помощи автомобиля, без дополнительной нагрузки.

Крупное агропромышленное производство в Белгородской области обеспечено резервными источниками электроэнергии. Общая мощность 25 мобильных станций ТСС, поставленных на производство, превышает 8 000 кВт.

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