Ростех передал «Газпром авиа» новые Ми-8АМТ для обслуживания нефтегазовых объектов

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал три вертолета Ми-8АМТ авиапредприятию «Газпром авиа» в рамках соглашения с «Нацпромлизинг-Инвест». Техника будет использоваться в Томском и Самарском филиалах компании для обслуживания нефтегазовых месторождений, поддержки геологоразведочных экспедиций и строительных проектов.

Вертолеты изготовлены Улан-Удэнским авиазаводом (У-УАЗ) и адаптированы для работы в сложных климатических условиях. Ми-8АМТ способен перевозить до 23 пассажиров или грузы массой до 4 тонн как внутри кабины, так и на внешней подвеске. Дополнительные топливные баки увеличивают дальность полета до 1000 км, что особенно важно для работы в отдаленных районах, сообщает пресс-служба Ростех.

«Семейство Ми-8 не просто так стало одним из самых востребованных среди вертолетов подобного класса. Длительный опыт эксплуатации в самых разных условиях, в том числе на юге, на Крайнем Севере и в высокогорных районах, подтверждает, что это надежные и универсальные машины. Они могут автономно базироваться на необорудованных площадках, что очень ценят заказчики, которым требуется выполнять рейсы на труднодоступные территории, в том числе в экстремальных климатических условиях», — отметил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков. «На сегодняшний день, с учетом этих машин, завод поставил авиапредприятию 16 вертолетов Ми-8АМТ. Новые машины будут задействованы для перевозки вахтовиков и выполнения работ в интересах дочерних обществ ПАО „Газпром“, — отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов. — Еще два вертолета этого типа, согласно договору, планируется поставить в 2026-2027 годах».

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