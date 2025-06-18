В Чувашии открылся современный цех по производству сухого молока

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В селе Новое Чурашево Ибресинского округа открыт цех по производству сухого обезжиренного молока на заводе «Волжское перерабатывающее предприятие».

Запущен новый сушильный комплекс мощностью 500 кг испаренной влаги в час. Теперь предприятие сможет переработать до 100 тонн обезжиренного молока в сутки, в сухом виде — до 8,5 тонн. На новое производство планируется привлечь от 20 до 25 человек.

Инвестиционный проект реализован за счет собственных средств предприятия в размере 200 млн рублей. В планах завода — строительство отдельного сушильного комплекса со складом хранения 1000 тонн готовой продукции.

За последние 5 лет в Ибресинском муниципальном округе реализовано 5 инвестиционных проектов, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) производственных проектов агропромышленного комплекса, на сумму 526 млн рублей. Это способствовало тому, что за 1 квартал 2025 года индекс производства продукции составил 110,3% (по республике — 108,3%).

Справочно:

ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» — одно из крупнейших предприятий Ибресинского муниципального округа, основным видом деятельности которого является переработка сырого молока и производство молочных продуктов.

Ассортиментный перечень насчитывает 12 наименований молочной продукции (молоко, сыры и сырные продукты, сливки, сыворотка, сухое молоко и т. д. ).

Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать 350 тонн сырого молока в сутки, из них 100 тонн на производство СОМ. Объем производства сырных продуктов составляет 750 тонн в месяц. Предприятие реализует продукцию по всей России.

© fs.cap.ru

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