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d-tatarinov 18 июня 2025, 09:52 38 Судостроение и судоходство

Судно «Стрельна» проекта EM901 Ecocruiser-m передано заказчику

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 © www.korabel.ru

Подписан акт приема-передачи пассажирского судна «Стрельна» проекта EM901 Ecocruiser-m, сообщает «Машпромлизинг». Судно построено в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК».

Электросудно построено на верфи «Эмпериум» по заказу компании «Машпромлизинг» ОСК для АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

Ecocruiser-m может осуществлять как регулярные пассажирские перевозки и прогулочные рейсы, так и использоваться под корпоративные и событийные мероприятия. «Стрельна» будет эксплуатироваться в Санкт-Петербурге.

Напомним, в 2024 году было введено в эксплуатацию электросудно проекта Ecocruiser, разработанное для компании «Водоходъ» и эксплуатируемое в Нижнем Новгороде.

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Источник: www.korabel.ru

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Санкт-Петербург, Эмпериум, проект EM901 Ecocruiser-m
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