СЗ «Эмпериум» сдал два пассажирских электросудна «Рудневка» и «Самородинка» проекта «ТФРП.401»

Судостроительный завод «Эмпериум» (г. Санкт-Петербург) сдал два пассажирских электросудна проекта «ТФРП.401» («Экобас»). Суда «Рудневка» и «Самородинка» пополнили флот Москвы. Теперь в нем 31 электросудно.

© flagman-news.ru

«Экобасы» предназначаются для регулярных речных перевозок в Москве, их отличает высокая экономичность и экологичность использования.

© cruiseinform.ru

Характеристики судна:

Длина: 21,52 метра

Ширина: 6,28 метра

Высота борта: 2,75 метра

Высота надводного борта: 1,10 метра

Осадка: 1,65 метра

Водоизмещение: 66 тонн

Дедвейт: 4,66 тонн

Формула класса: Р1,2 (лед 20)А СИЭ (АБ)

Материал корпуса: сталь

Материал надстройки: алюминий

Экипаж: 2 человека

Пассажировместимость: 50 человек

Главные двигатели: 2×134 кВт

Батареи: LFP до 470 кВт/ч

Скорость: 15 км/час

Источник: flagman-news.ru

