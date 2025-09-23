СЗ «Эмпериум» сдал два пассажирских электросудна «Рудневка» и «Самородинка» проекта «ТФРП.401»
Судостроительный завод «Эмпериум» (г. Санкт-Петербург) сдал два пассажирских электросудна проекта «ТФРП.401» («Экобас»). Суда «Рудневка» и «Самородинка» пополнили флот Москвы. Теперь в нем 31 электросудно.
«Экобасы» предназначаются для регулярных речных перевозок в Москве, их отличает высокая экономичность и экологичность использования.
Характеристики судна:
Длина: 21,52 метра
Ширина: 6,28 метра
Высота борта: 2,75 метра
Высота надводного борта: 1,10 метра
Осадка: 1,65 метра
Водоизмещение: 66 тонн
Дедвейт: 4,66 тонн
Формула класса: Р1,2 (лед 20)А СИЭ (АБ)
Материал корпуса: сталь
Материал надстройки: алюминий
Экипаж: 2 человека
Пассажировместимость: 50 человек
Главные двигатели: 2×134 кВт
Батареи: LFP до 470 кВт/ч
Скорость: 15 км/час
