Троллейбус «Синара-6254» вышел на городские маршруты Тулы

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18 июня в Туле стартовала тестовая эксплуатация нового низкопольного троллейбуса «Синара-6254». Это уже 9 город в нашей географии эксплуатации!

В торжественном запуске участвовали министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская. Презентовал троллейбус Сергей Шунин, генеральный директор «Синара — Городские машины».

Троллейбус «Синара-6254» это:

▪️ Комфорт: система книлинга для удобной посадки, анатомические кресла, откидная аппарель для маломобильных групп, USB-зарядки, пассажировместимость — 91 человек.

▪️ Безопасность: системы ГЛОНАСС и автоматического пожаротушения,

— двери с системой «антизажим».

▪️Современные технологии:

— автономный ход до 20 км,

— системы видеонаблюдения и автоинформирования.

«Синара-6254» уже работает в Челябинске, Ярославле, Миассе, Калининграде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Тестовая эксплуатация идет в Калуге и Нижнем Новгороде.

Обкатка в Туле продлится два месяца.

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