Российская компания начала выпуск импортозамещающего ДМЭА с чистотой 99,9

© nobl.ru

ООО «Монамин», резидент особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске, приступил к выпуску первых партий диметилэтаноламина (ДМЭА) с массовой долей основного вещества 99,9%. Компания стала единственным в России производителем этого продукта, который применяется в производстве линолеума, теплоизоляционных материалов, веществ для очистки воды, а также в лакокрасочной, фармацевтической и текстильной промышленности.

Запуск производства соответствует целям национального проекта «Новые материалы и химия», направленного на развитие химической отрасли и создание инновационных материалов для ключевых секторов экономики.

По словам технического директора ООО «Монамин» Дмитрия Уткина, суммарная доля примесей в ДМЭА не превышает 0,1%, а цветность по платино-кобальтовой шкале составляет от 2 до 5 единиц. Он отметил, что с середины 2023 года, после остановки устаревшего производства ООО «Синтез ОКА», в России не выпускали это вещество. Теперь компания готова полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, заместив импорт, сообщает пресс-служба Нижегородской области.

Ранее на площадке ОЭЗ «Кулибин» в декабре 2023 года было запущено производство алкилэтаноламинов, входящих в линейку продукции ГК «Синтез ОКА». Объем инвестиций в создание завода составил 2,8 млрд рублей. Предприятие также выпускает метилдиэтаноламин, используемый для очистки газов на нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводах.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈