Отечественный производитель смазочных материалов, компания «Симэкс-Хим», вывела на рынок продукт, который уверенно вытесняет зарубежные аналоги в одном из самых уязвимых узлов грузовой техники. Речь идет о синтетическом гидравлическом масле ВИПРО, созданном специально для гидравлических систем подъема кабины российских автомобилей.

Долгое время этот сегмент критически зависел от поставок дорогостоящих импортных жидкостей. Инженеры «Симэкс-Хим» взяли курс на полное импортозамещение, разработав рецептуру, которая по основным эксплуатационным характеристикам не просто не уступает, а зачастую превосходит раскрученные западные бренды.

Ключевые преимущества масла ВИПРО:

Полная «синтетика»: В основе продукта — высококачественная синтетическая база, обеспечивающая исключительную термическую и окислительную стабильность. Масло не густеет на морозе и не теряет несущей способности при пиковых нагрузках в жару.

Максимальная защита в холодном климате: Низкая температура застывания гарантирует легкое и безопасное поднятие кабины даже в суровых зимних условиях без «масляного голодания» насоса. Техника остается обслуживаемой и послушной в любой сезон.

Совместимость и увеличенный ресурс: Продукт нейтрален к уплотнительным материалам и резинотехническим изделиям, эффективно противостоит износу золотниковых пар. Это напрямую продлевает срок службы цилиндров подъема кабины и гидронасосов.

Импортозамещение без компромиссов: ВИПРО успешно заменяет дорогие специализированные жидкости европейского и американского производства, снимая зависимость автопредприятий от колебаний валют и логистических сбоев.

На данный момент синтетическое гидравлическое масло ВИПРО уже отлично зарекомендовало себя в эксплуатации на узлах подъема кабин автомобилей КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, «Урал» и другой коммерческой технике. Это не просто ремонтный продукт, а полноценное решение для конвейерной сборки и планового технического обслуживания.

Таким образом, российский производитель «Симэкс-Хим» подтверждает: «Сделано у нас» — это синоним надежности и технологичности. Подробнее о технических характеристиках и преимуществах вы можете узнать на официальном ресурсе продукта vipro-oil.ru или в каталоге компании: https://simex-c...asla/vipro.html .