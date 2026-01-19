В Дзержинске на производственной площадке группы компаний «Синтез ОКА» началось производство нового поверхностно-активного вещества (ПАВ) «Винтерол Б 2454». Его выпуск позволит заместить аналогичные ПАВ, которые ранее поставлялись в Россию европейскими производителями, ушедшими с отечественного рынка.

Новое поверхностно-активное вещество является сырьем для производства бытовой химии, в частности, ополаскивателей и таблеток для посудомоечных машин. Оно также является базой для производства шампуней для ковромоечных машин и средств для стирки. «Винтерол Б 2454» может использоваться на предприятиях пищевой промышленности для мойки оборудования и тары, а также в составе промышленных очищающих средств и смазочно-охлаждающих жидкостей.

Использовать этот ПАВ именно для производства средств машинной мойки позволяют его отличительные свойства — минимальное пенообразование при исключительной моющей способности. Подобные ПАВ необходимы для работы в условиях, когда избыточная пена критически снижает эффективность процессов.

Продукт эффективен при низких температурах (от 30°C), безопасен для чувствительных материалов и обладает высокой степенью биоразлагаемости, что соответствует современным стандартам экологической безопасности.

«Запуск производства „Винтерол Б 2454“ — важный шаг в реализации нашей стратегии импортозамещения в российской химической отрасли. Новый продукт позволяет обеспечить отечественный рынок моющих средств высококачественным сырьем собственного производства. ПАВ является полнофункциональным аналогом импортных средств. Он разработан ГК „Синтез ОКА“ в ответ на запрос российских производителей бытовой и индустриальной химии на эффективные низкопенные компоненты», — сказал директор по стратегии и развитию ГК «Синтез ОКА» Ян Ребане.