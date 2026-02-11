«Северсталь Стальные Башни» возобновила производство башен ветроэнергетических установок (ВЭУ) в Таганроге, выпустив в течение 2025 года 74 комплекта.

Предприятие также стало победителем тендера на четырехлетнюю поставку стальных башен, в рамках которого планируется поставить для крупнейшей российской энергетической компании до конца 2029 года еще более 250 единиц оборудования.

В 2025 году «Северсталь Стальные Башни» отработали с полной загрузкой производственных мощностей, были освоены новые технологии, позволяющие изготавливать башни нового поколения. На предприятии успешно начали производство самых крупных в линейке башен ВЭУ, достигающих высоты 120 метров, диаметра 5,3 метра и массы более 400 тонн.

Для изготовления стальных башен используются стальные заготовки из стали марки S355 NL толщиной до 69 мм, которые производятся на колпинской площадке «Северстали» с привлечением партнерских переработчиков. К данной марке стали применяются повышенные требования по качеству, чтобы обеспечить устойчивость башен к температурным колебаниям.

В «Северсталь Стальные Башни» завершили модернизацию производственных мощностей, закупив ричстакер грузоподъёмностью 75 тонн. В паре с уже имеющимся ричстакером, новое оборудование позволяет перемещать секции ветрогенераторов общей массой до 120 тонн. В отличие от автокрана ричстакер способен не только поднимать тяжёлые конструкции, но и транспортировать их на значительные расстояния с возможностью маневрировать внутри территории предприятия.

«Возобновление выпуска башен ветроэнергетических установок на производстве „Северсталь Стальные Башни“ и победа в тендере подтверждают готовность „Северстали“ участвовать в реализации масштабных проектов в сегменте ветроэнергетики России. На предприятии удалось сохранить производственную команду и технические компетенции по производству стальных башен для ветроэнергетических установок. Успехи в освоении новых технологий укрепляют позиции компании и расширяют ее производственные возможности», — отметил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

В настоящий момент в «Северсталь Стальные Башни» трудятся более 200 человек, продолжается активный набор и обучение сотрудников. Став частью крупной металлургической компании, «Северсталь Стальные Башни» уже внедрили многие эффективные практики в работе с персоналом, в частности, очное и дистанционное обучение специалистов для повышения их квалификации.

Справочно:

«Северсталь стальные башни» было создано в 2018 году как трехстороннее СП «Северстали», «Роснано» и Windar Renovables S.L. под названием «Башни ВРС». В 2021 году «Северсталь» увеличила долю до 49%, выкупив пакет «Роснано», и в том же году СП сменило название на «ВиндарСеверсталь». Летом 2022 года «Северсталь» была включена в SDN List, как и ее основной владелец Алексей Мордашов, а также в санкционные списки ЕС и Великобритании. В январе 2024 года Windar Renovables S.L. вышла из состава собственников ООО «ВиндарСеверсталь».

Стальная башня ВЭУ представляет собой полое сооружение из набора четырех или пяти цилиндрических секций конической формы, на которое устанавливается гондола и ротор турбины ВЭУ. Стальные башни изготавливаются из предварительно нарезанных по определенным размерам стальных листов, которые затем вальцуются и свариваются вместе с последующей чистовой обработкой, покраской и оснащением внутренними компонентами.