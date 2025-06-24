Российское производство запорной арматуры для промышленности запущено в Курске

© frprf.ru

В Курске НПО «Композит» начало серийное производство запорно-регулирующей арматуры для промышленных трубопроводов. Предприятие будет выпускать около 800 задвижек в год с ручным, электрическим и пневматическим управлением.

Общий объем инвестиций в проект составил 270 млн рублей. Из них 180 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках программы «Комплектующие изделия», а еще 20 млн рублей выделил Государственный фонд развития промышленности Курской области.

До 2022 года около 44% российского рынка трубопроводной арматуры занимала продукция финских и испанских производителей. НПО «Композит» планирует занять до 14% отечественного рынка, заместив часть ушедших импортных поставщиков, сообщает пресс-служба ФРП.

© frprf.ru

© frprf.ru

Основными потребителями продукции станут предприятия горнодобывающей, химической и строительной отраслей, а также производители строительных материалов. Часть продукции будет экспортироваться в Азербайджан, Египет, Индию, Казахстан, Монголию, Судан, Узбекистан и другие страны.

«Благодаря средствам федерального и регионального Фондов развития промышленности компания установила современную производственную линию и наладила серийный выпуск задвижек для всех имеющихся на рынке типоразмеров трубопроводов. Среди преимуществ НПО „Композит“ — собственная технология производства и полный цикл изготовления резинотехнических компонентов, а также широкая сеть клиентов, эксплуатирующих трубопроводы нашего производства. При этом выпускаемая продукция по качественным и функциональным характеристикам находится на одном уровне с ведущими европейскими и российскими аналогами и может эффективно применяться в самых сложных условиях эксплуатации», — рассказал генеральный директор ООО НПО «Композит» Максим Козявин.

Предприятие выпускает шесть типов задвижек, включая шиберно-ножевые, пережимные, шаровые, клиновые, пробковые и дисковые. Они применяются для перекрытия или регулировки потока жидкостей и газов, в том числе агрессивных и абразивных сред.

Производство полностью локализовано — используются только российские материалы и компоненты.

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