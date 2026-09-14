В Петрозаводске начал работу первый в Карелии цех по выпуску террасной доски из древесно-полимерного композита. Площадку открыли на базе ООО «Крона», реализующего инвестпроект при поддержке региональных властей.

Сегодня мощность производства — 120 тонн продукции в месяц. Запущены две линии, всего их будет четыре, рассказал гендиректор предприятия Павел Кюлленен. По его словам, композитная доска лучше переносит перепады температур и непогоду, не треснет и прослужит дольше. Такой материал в республике раньше не делали.

Общая сумма инвестиций превышает 700 млн рублей. Предприятие сопровождают на всех этапах — от выделения площадки и мер господдержки, включая промышленную ипотеку и льготные займы Фонда развития промышленности, до создания производственной инфраструктуры. Сейчас на заводе трудятся более 60 человек, в планах — расширение штата.

Это второй этап проекта по выпуску интерьерных элементов. В июне 2025 года здесь открыли цех мебельного щита, затем построили подготовительный цех для древесно-полимерных гранул. Продукцию планируют поставлять на строительные рынки и в торговые сети страны. Контракты уже есть с Лемана ПРО, идут переговоры с ЦСК, рассказали в Правительстве Республики Карелия.