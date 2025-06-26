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Bionysheva_Elena 26 июня 2025, 08:47 1935 Модернизация

Новые российские станки для ПД-8: как «ОДК-Сатурн» заменяет импортное оборудование

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © rostec.ru

На рыбинском заводе «ОДК-Сатурн» введены в эксплуатацию новые гибридные станки для обработки турбинных лопаток двигателя ПД-8. Это оборудование сочетает лазерную и электроэрозионную обработку и не имеет российских аналогов.

Станки предназначены для создания микроотверстий в лопатках турбин. Такие отверстия необходимы для системы охлаждения деталей, работающих при экстремально высоких температурах. Раньше подобные операции выполнялись только на импортном оборудовании.

Разработка велась по заказу «ОДК-Сатурн» на предприятии в Зеленограде. Отечественные станки значительно дешевле зарубежных аналогов. Они автоматически удаляют керамическое покрытие лазером, а затем точно прожигают отверстия электрическими разрядами.

Новое оборудование поставляется в рамках модернизации производства, сообщает пресс-служба Ростех.

«Создание, внедрение и испытание российского оборудования проводились при непосредственном участии специалистов „ОДК-Сатурн“. Эта установка уникальна для России — наличие не только электроэрозионной, но и лазерной функции расширяет возможности для развития технологии перфорации. Это оборудование позволяет сократить время на производство лопаток отечественных силовых установок, в том числе перспективного двигателя ПД-8. Сегодня на предприятии размещены четыре современных станка, три из которых уже введены в промышленную эксплуатацию. В ближайшее время планируется поставка еще четырех установок. Работа станков уже фактически организована в круглосуточном режиме», — отметил главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

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Источник: rostec.ru

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Ростех
  • Krutenn Krutenn
    26.06.2510:58:47

    Новости респект. Работы для таких станков — поле не паханое (огромная ниша).

    Авиадвигателей много и разных: ПД-8,ПД-14,ПД-35 плюс для военных самолётов и вертолётов…

    Лишь бы санкции не отменили.

    #1302855
    • Badassgoliath Badassgoliath
      26.06.2512:27:14

      Лишь бы санкции не отменили.

      Истинно так!

      Самое губительное для своего развития — это доступный импорт.

      #1302859
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара exVHM.ru
          27.06.2509:45:22

          судя по тому как активно минусует местная публика — они и вправду считают что без санкций наша страна = 0 без палочки и без внешнего пинка ничего изменить нельзя     высокого же вы мнения о нашем руководстве и людях в целом    

          #1302898
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Нет аватара vladriga
        26.06.2517:16:47

        косвенное обвинение правительства в политической и экономической импотенции

        При чем здесь политика?

        У нас социализм? Правительство отвечает за экономику, а частный бизнес не при делах? Если бизнесу было выгодно покупать за рубежом, потому что там дешевле из-за больших объёмов производства,а российские станки и комплектующие из-за большей цены не могли конкурировать с импортом, то да, санкции очень даже помогли.

        #1302876
        • Нет аватара exVHM.ru
          26.06.2518:18:14

          При чем здесь политика?
          - про протекционизм что-нибудь слышали?

          У нас социализм?
          а это тут при чем?

          Правительство отвечает за экономику, а частный бизнес не при делах?
          - экий у вас пейзаж — как будто вы из 90-х к нам приехали. не интересовались как Китай промышленность свою поднимал? или зачем Трамп пошлины ограничительные вводит?

          санкции очень даже помогли.
          - не прошло и 20-ти лет как начали по-настоящему что-то делать…

          Отредактировано: exVHM.ru~09:47 27.06.25
          #1302880
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