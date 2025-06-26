Новые российские станки для ПД-8: как «ОДК-Сатурн» заменяет импортное оборудование

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На рыбинском заводе «ОДК-Сатурн» введены в эксплуатацию новые гибридные станки для обработки турбинных лопаток двигателя ПД-8. Это оборудование сочетает лазерную и электроэрозионную обработку и не имеет российских аналогов.

Станки предназначены для создания микроотверстий в лопатках турбин. Такие отверстия необходимы для системы охлаждения деталей, работающих при экстремально высоких температурах. Раньше подобные операции выполнялись только на импортном оборудовании.

Разработка велась по заказу «ОДК-Сатурн» на предприятии в Зеленограде. Отечественные станки значительно дешевле зарубежных аналогов. Они автоматически удаляют керамическое покрытие лазером, а затем точно прожигают отверстия электрическими разрядами.

Новое оборудование поставляется в рамках модернизации производства, сообщает пресс-служба Ростех.

«Создание, внедрение и испытание российского оборудования проводились при непосредственном участии специалистов „ОДК-Сатурн“. Эта установка уникальна для России — наличие не только электроэрозионной, но и лазерной функции расширяет возможности для развития технологии перфорации. Это оборудование позволяет сократить время на производство лопаток отечественных силовых установок, в том числе перспективного двигателя ПД-8. Сегодня на предприятии размещены четыре современных станка, три из которых уже введены в промышленную эксплуатацию. В ближайшее время планируется поставка еще четырех установок. Работа станков уже фактически организована в круглосуточном режиме», — отметил главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

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