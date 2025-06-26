ГК «СОЮЗСНАБ» разработал эффективную технологию измельчения модифицированной целлюлозы

В научно-исследовательском центре пищевой промышленности и фармацевтики (НИЦ ППиФ) группы компаний «СОЮЗСНАБ» создана инновационная двухступенчатая схема измельчения модифицированной целлюлозы, которая превосходит по эффективности зарубежные аналоги.

Новая технология позволяет получать порошок с хорошей растворимостью и насыпной плотностью без использования коллоидных мельниц. Целлюлоза — материал волокнистой структуры. Ее измельчение на стадии готового продукта традиционно связано с высокими затратами. Особенность метода, предложенного специалистами НИЦ ППиФ, - в последовательном использовании различных типов мельниц, что обеспечивает контролируемое и равномерное уменьшение частиц до фракций порядка 1 микрометра.

Разработка легко масштабируется и применима для производства таких широко распространенных производных целлюлозы, как карбоксиметилцеллюлозы, гидроксипропилцеллюлозы и метилцеллюлозы. В условиях промышленного производства это решение позволит сократить издержки и упростить процесс без потери качества конечного продукта.

«Мы создали не просто альтернативу, а более эффективное решение — технологически выверенное, надежное и доступное для промышленного внедрения. Это качественный прорыв, сделанный в России», — прокомментировала руководитель НИЦ ППиФ Елена Русанова.

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