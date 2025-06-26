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Группа компаний «ЛД» запустила в Челябинске производство важнейшей импортозамещающей продукции — редукторов. Эти устройства изменяют скорость вращения и передают крутящий момент от двигателя к рабочему узлу в машинах и станках. Новые мощности уже сейчас покрывают до 70% потребностей предприятия, выпуская три тысячи изделий в месяц. К концу года этот показатель достигнет 100%. Более того, челябинская компания планирует начать поставки другим участникам рынка.

Столь быстрый рост производственных мощностей стал возможным благодаря вводу в эксплуатацию новой подстанции мощностью 8 мегаватт. Она обеспечит стабильную работу уже имеющихся цехов, а в перспективе, за счет заложенного потенциала до 25 мегаватт, — и других производств, планируемых к постройке на территории создаваемого ЛД индустриального парка.

«До 2020 года практически все редукторы поставлялись в Россию из-за рубежа. И после того, как европейские компании закрыли для нас свои склады, стало очевидно, что нужно запускать собственное производство. Поначалу редукторы изготавливались на аутсорсинге. Теперь же, благодаря новой подстанции, мы можем делать их самостоятельно — от литья до готового изделия. Уже в следующем году выйдем на уровень 10 тысяч редукторов в месяц и начнем поставку готовых изделий нашим партнерам как в стране, так и за ее пределами. Мы активно продвигаем всю нашу продукцию за рубежом. Много поставляем в Среднюю Азию, а недавно открыли представительства в странах Ближнего Востока и Африки. Это позволило «ЛД» только за прошлый год увеличить экспорт на 40-45% по отношению к 2023 году, а в среднем мы ежегодно растем примерно на 25%", — рассказывает руководитель группы компаний «ЛД» Дмитрий Левин.

В реализации амбициозных планов южноуральскому производителю помогают областные Минпром и Фонд развития промышленности . Так, эксперты созданного на базе ФРП Регионального центра компетенций работали на различных площадках компании, вместе с её сотрудниками повышая эффективность производств за счёт внедрения бережливых технологий.

Помимо выпуска редукторов, в течение двух лет «ЛД» развернет в Челябинске собственное производство общепромышленных задвижек на мощностях создаваемого при поддержке областного правительства индустриального парка. Сейчас бОльшая их часть закупается отечественными предприятиями у иностранных поставщиков. Импортозамещение задвижек позволит существенно укрепить позиции российских производителей на рынке, исключив риски срыва поставок востребованных комплектующих.

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ЛД (бренд LD) — российское предприятие по производству и поставке трубопроводной арматуры и оборудования. В Группу Компаний входит четыре производственные площадки полного цикла: «ЧелябинскСпецГражданСтрой», «ЛД Прайд», «Челябинский фланцевый завод» и «ЛД Фитинг».

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