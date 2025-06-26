В Свердловской области запущено производство бесшовных нержавеющих труб

© frprf.ru

На заводе «Киберсталь» (CYBERSTEEL) в Первоуральске (Свердловская область) начался выпуск бесшовных нержавеющих труб. Это позволило компании расширить линейку продукции, включив инструментальные, теплообменные и трубы общего назначения для высокотехнологичных отраслей, а также нарастить производство труб для парогенераторов атомных электростанций.

Общий объем вложений в техническое переоснащение предприятия составил 12 млрд рублей, из которых 5,2 млрд рублей были предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) в виде льготных займов. На эти средства было закуплено свыше 150 единиц нового оборудования. Внедрение автоматизированных линий позволило сократить количество ручных и транспортных операций, повысив производительность труда в 1,5 раза.

© frprf.ru

© frprf.ru

В рамках программы цифровой трансформации на предприятии внедрена MES-система, которая в режиме реального времени контролирует ключевые производственные параметры и снижает риски. Эта система оптимизирует загрузку мощностей, сокращает цикл производства, уменьшает объем незавершенного производства, а также улучшает качество продукции и соблюдение сроков заказов.

© frprf.ru

Благодаря модернизации производственные мощности по выпуску нержавеющих труб увеличены в 1,7 раза — до 15,1 тыс. тонн в год. Это позволит компании сократить долю китайского импорта на российском рынке бесшовных труб с 50% до 25% и полностью обеспечить потребности отечественных предприятий в высокотехнологичной трубной продукции, сообщает пресс-служба ФРП.

© frprf.ru

«Киберсталь» также планирует расширить присутствие на международных рынках, включая страны Восточной Азии. В 2024-2025 годах предприятие прошло многоэтапную сертификацию для поставок на атомные объекты в Турции и Китае, подтвердив соответствие строгим международным стандартам. Продукция компании уже используется на АЭС в Египте, Турции, Китае, Бангладеш и странах СНГ, участвуя в крупнейших энергетических проектах последних лет.

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